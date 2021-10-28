Çeşit çeşit mantar, çeşit çeşit tarif! Mantarın binbir türlü halini yansıtan enfes tarifler

Mantar, eski zamanlarda Mısır firavunlarının ve kraliyet ailelerinin ziyafet sofralarında baş tacı olan, özel ziyafetlerde kullanılan ve savaşa gidecek askerlere yedirilen değerli bir besin kaynağı olarak görülüyordu. Neyse ki zamanla sadece seçkin kişilerin değil, hepimizin yiyebileceği bir yiyecek haline geldi. Mantar sevdiğiniz halde klasik mantar tariflerinden sıkıldıysanız, doğru yerdesiniz! Hadi, mantarın hem sağlıklı hem lezzetli tariflerine göz atalım.

MANTAR BURGER TARİFİ

MALZEMELER

8 adet büyük mantar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

450 gram kıyma

1 olgun avokado

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1/2 limon suyu

1/4 tatlı kaşığı kimyon

1 domates

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1 su bardağı roka

HAZIRLANIŞI

Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın.

Büyük mantarlarınıza zeytinyağı sürün.

Mantarları yağlı kağıda ve alüminyum folyoya sarın.

Üzerine ağırlık koyarak yaklaşık 20 dakika pişirin.

Kıymanızın içine tuz ve karabiberi koyarak yoğurun, minik parçalar kopararak köfteler yapın ve kızartın.

Bir kaseye avokadoyu, domatesi, yoğurdu, limon suyunu, mayonezi, tuzu ve karabiberi koyup püre haline gelene kadar ezin.

Pişen mantarlardan birini alın üzerine biraz roka koyun, rokanın üzerine köfte ve avokado sosunu koyun ve başka bir mantarla üzerini kapatıp kürdan geçirin.

Bütün mantarlarınız için aynı işlemi uygulayın ve ekmeksiz mantar burgeriniz servise hazır!

MANTAR KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

6-7 adet mantar

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta

1 adet küçük kuru soğan

3 diş sarımsak

2 çorba kaşığı mısır unu

1 çay bardağına yakın ince yulaf ezmesi

Tuz, karabiber, kekik

Maydanoz

300 ml domates sosu

Peynir (kaşar, tel peynir vb.)

HAZIRLANIŞI