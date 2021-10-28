Çeşit çeşit mantar, çeşit çeşit tarif! Mantarın binbir türlü halini yansıtan enfes tarifler

Mantar, eski zamanlarda Mısır firavunlarının ve kraliyet ailelerinin ziyafet sofralarında baş tacı olan, özel ziyafetlerde kullanılan ve savaşa gidecek askerlere yedirilen değerli bir besin kaynağı olarak görülüyordu. Neyse ki zamanla sadece seçkin kişilerin değil, hepimizin yiyebileceği bir yiyecek haline geldi. Mantar sevdiğiniz halde klasik mantar tariflerinden sıkıldıysanız, doğru yerdesiniz! Hadi, mantarın hem sağlıklı hem lezzetli tariflerine göz atalım.
MALZEMELER
8 adet büyük mantar
1 yemek kaşığı zeytinyağı
450 gram kıyma
1 olgun avokado
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı mayonez
1/2 limon suyu
1/4 tatlı kaşığı kimyon
1 domates
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 tatlı kaşığı karabiber
HAZIRLANIŞI
Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın.
Büyük mantarlarınıza zeytinyağı sürün.
Mantarları yağlı kağıda ve alüminyum folyoya sarın.
Üzerine ağırlık koyarak yaklaşık 20 dakika pişirin.
Kıymanızın içine tuz ve karabiberi koyarak yoğurun, minik parçalar kopararak köfteler yapın ve kızartın.
Bir kaseye avokadoyu, domatesi, yoğurdu, limon suyunu, mayonezi, tuzu ve karabiberi koyup püre haline gelene kadar ezin.
Pişen mantarlardan birini alın üzerine biraz roka koyun, rokanın üzerine köfte ve avokado sosunu koyun ve başka bir mantarla üzerini kapatıp kürdan geçirin.
MALZEMELER
6-7 adet mantar
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet yumurta
1 adet küçük kuru soğan
3 diş sarımsak
2 çorba kaşığı mısır unu
1 çay bardağına yakın ince yulaf ezmesi
Tuz, karabiber, kekik
Maydanoz
300 ml domates sosu
HAZIRLANIŞI
Soğan ve sarımsağı ince ince doğrayarak zeytinyağıyla soteleyin.
Küçük küçük doğradığınız mantarları da ekleyerek 7-8 dakika daha sotelemeye devam edin.
Bir kap içerisinde yumurta, mısır unu, yulaf, tuz, kekik, maydanoz, karabiber ve mantarı birlikte yoğurun.
Şekillendirin ve sıvı yağda kızartın.
Domates sosunu ısıtın, mantarları da içine atın ve 5-6 dakika pişirin.
Üzerine maydanoz ve peynir serpin.
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