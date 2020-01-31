SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Manuel da Costa imza için Trabzon'da

Manuel da Costa imza için Trabzon'da

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki stoper Manuel da Costa sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.

Manuel da Costa imza için Trabzon'da

Brezilyalı stoper Manoel Messias'ı dün gece Trabzon’a getiren Trabzonspor, daha önce Türkiye’de Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını giyen stoper Manuel da Costa ile de prensip anlaşmasına vardı.

Bu sabah saat 08.00’de Trabzon’a gelen 33 yaşındaki Faslı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından yapılacak son görüşme sonrası transferine resmiyet kazandırılması bekleniyor.

2018-19 sezonunun devre arasında Başakşehir’den Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a transfer olan Costa, bu sezonun devre arasında boşa çıkmıştı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Türk voleybolcu Porto Riko'ya transfer olduTürk voleybolcu Porto Riko'ya transfer oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manuel Da Costa Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Avrupa'yı şaşırtan transfer

Avrupa'yı şaşırtan transfer

Trabzonspor'un yeni transferi geldi

Trabzonspor'un yeni transferi geldi

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Simon Falette'de flaş gelişme

Simon Falette'de flaş gelişme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Fırtına'dan tarihi fark!

Fırtına'dan tarihi fark!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Trabzonspor'dan "10 nurama" transfer

Trabzonspor'dan "10 nurama" transfer

Ağaoğlu'dan flaş Talisca açıklaması

Ağaoğlu'dan flaş Talisca açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manuel da Costa imza için Trabzon'da

Manuel da Costa imza için Trabzon'da

Trabzonspor'un anlaştığı Manoel Messias, Trabzon'da

Trabzonspor'un yeni transferi geldi

Alexander Sörloth Fenerbahçe’yi bekliyor

Sörloth, F.Bahçe’yi bekliyor

Trabzonspor Guilherme ile anlaşmaya vardı!

Trabzonspor yıldız isimle anlaştı

Ahmet Ağaoğlu: Nefesimiz tükenene dek takımımızı desteklemek boynumuzun borcudur

Ağaoğlu taraftara seslendi

Trabzonspor'da Sturridge takımla birlikte çalıştı

Trabzon'a Sturridge müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.