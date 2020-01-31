Manuel da Costa imza için Trabzon'da

Brezilyalı stoper Manoel Messias'ı dün gece Trabzon’a getiren Trabzonspor, daha önce Türkiye’de Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını giyen stoper Manuel da Costa ile de prensip anlaşmasına vardı.
Bu sabah saat 08.00’de Trabzon’a gelen 33 yaşındaki Faslı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından yapılacak son görüşme sonrası transferine resmiyet kazandırılması bekleniyor.
2018-19 sezonunun devre arasında Başakşehir’den Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a transfer olan Costa, bu sezonun devre arasında boşa çıkmıştı.
(DHA)
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