Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.
Buenos Aires eyaletindeki San Fernando Petrona V. De Cordero Hastanesi'nde dün yerel saatle 19.00'da başlayan otopsi 22.00'a kadar sürdü.
Dünyaca ünlü futbolcunun, dün sabah saatlerinde odasından çıkmaması üzerine psikoloğu ile psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülen Maradona'nın hayati belirti göstermediğinin anlaşılmasının ardından hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtilmişti.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
Maradona'nın vefatı İtalya'yı derin üzüntüye boğdu
Hareketli saatler! Mesut Özil bombası patlıyor!
Fenerbahçe'de yıldız isim Beşiktaş maçında yok!
''Galatasaray Fatih Terim'den kurtulmalı!''
Galatasaray'da başkanlık seçimi ertelendi!
Trabzonspor'da genel kurula koronavirüs ertelemesi
Trabzonspor'da Avcı etkisi
F.Bahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz hakem
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
Eleştirilerin odağındaki adam; Sörloth...
Juventus'tan Merih Demiral ve Ronaldo kararı!
Yıldız isim Fenerbahçe'ye bileniyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum