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Maradona'nın ölümüyle ilgili şok iddia

FUTBOL HABERLERİ  | 27.11.2020 09:35 | Son Güncelleme

Arjantin futbolunun efsane ismi, özellikle de İtalya Serie A'da Napoli formasıyla yaptıklarıyla hafızalara kazınan Diego Armando Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Maradona'nın ölümü sonrası olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Maradona'nın ölümüyle ilgili şok iddia

Dünya futbol efsanelerinden Diego Maradona'nın vefatı tüm futbolseverleri yasa boğdu. Arjantinli gazeteci Martin Lemos, Maradona'nın doktor hatası sebebiyle öldüğünü söyledi.

A Spor'un canlı yayınına bağlanan Arjantinli gazeteci Martin Lemos, Maradona'nın ölüm sebebiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Lemos, "Doktorunun yapmış olduğu yanlış uygulamadan öldüğü gibi önemli bir bilgi ulaştı tarafımıza. Bir kalp krizi geçirdi ama ona müdahalede bulunan kişiler bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Sadece ölmüş olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

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