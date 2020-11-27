Maradona'nın ölümüyle ilgili şok iddia

Dünya futbol efsanelerinden Diego Maradona'nın vefatı tüm futbolseverleri yasa boğdu. Arjantinli gazeteci Martin Lemos, Maradona'nın doktor hatası sebebiyle öldüğünü söyledi.
A Spor'un canlı yayınına bağlanan Arjantinli gazeteci Martin Lemos, Maradona'nın ölüm sebebiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Lemos, "Doktorunun yapmış olduğu yanlış uygulamadan öldüğü gibi önemli bir bilgi ulaştı tarafımıza. Bir kalp krizi geçirdi ama ona müdahalede bulunan kişiler bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Sadece ölmüş olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
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