Maral Şelalesi nerede? Maral Şelalesi özellikleri, giriş ücreti 2021

Maral Şelalesi'ni daha önce duymuş muydunuz? Bu yazıdan sonra ne yapıp edip yolunuzu düşürmek isteyeceğiniz bir güzelliği var şelalenin. Karadeniz'in eşsiz doğasının arasında bir inci gibi köpük köpük sularıyla seyrine doyum olmaz bir görüntü oluşturuyor. Maral Şelalesi hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bir yazı sizi bekliyor.

MARAL ŞELALESİ NEREDE

Maral Şelalesi, Artvin ili, Borçka ilçesinde yer alıyor. Karçal Dağları'nda Maral Deresi üzerinde bulunuyor.

Artvin-Maral Şelalesi arası 89 km.

Maral Şelalesi yol tarifi için buraya tıklayın.

MARAL ŞELALESİ HAKKINDA BİLGİ

Şelale tek bir eğim kırıklığından, 63 m yüksekten dökülüyor. Şelale adını, eski adı Mindieti olan Maralköy'den alıyor. Şelale sularının düştüğü yerde 2,5 m genişlik, 2,5 m derinlik ve 40 m2 alana sahip bir devkazanı oluşmuş.

İlkbaharda karların erimesiyle şelaledeki su miktarı artıyor. Yağışların azaldığı devrede kaynak sularıyla beslenen akarsu şelalenin akışını devam ettirmesini sağlıyor.

MARAL ŞELALESİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Maral Şelalesi'nin girişi ücretsiz.

