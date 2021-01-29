Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Maral Şelalesi nerede? Maral Şelalesi özellikleri, giriş ücreti 2021

Maral Şelalesi nerede? Maral Şelalesi özellikleri, giriş ücreti 2021

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 29.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Maral Şelalesi nerede? Maral Şelalesi özellikleri, giriş ücreti 2021

Maral Şelalesi, 63 metre yüksekten tüm göz alıcılığıyla düşerken görenleri mest ediyor.

Maral Şelalesi'ni daha önce duymuş muydunuz? Bu yazıdan sonra ne yapıp edip yolunuzu düşürmek isteyeceğiniz bir güzelliği var şelalenin. Karadeniz'in eşsiz doğasının arasında bir inci gibi köpük köpük sularıyla seyrine doyum olmaz bir görüntü oluşturuyor. Maral Şelalesi hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bir yazı sizi bekliyor.

MARAL ŞELALESİ NEREDE

Maral Şelalesi, Artvin ili, Borçka ilçesinde yer alıyor. Karçal Dağları'nda Maral Deresi üzerinde bulunuyor.

Artvin-Maral Şelalesi arası 89 km.

Maral Şelalesi yol tarifi için buraya tıklayın.

maral şelalesi

MARAL ŞELALESİ HAKKINDA BİLGİ

Şelale tek bir eğim kırıklığından, 63 m yüksekten dökülüyor. Şelale adını, eski adı Mindieti olan Maralköy'den alıyor. Şelale sularının düştüğü yerde 2,5 m genişlik, 2,5 m derinlik ve 40 m2 alana sahip bir devkazanı oluşmuş.

İlkbaharda karların erimesiyle şelaledeki su miktarı artıyor. Yağışların azaldığı devrede kaynak sularıyla beslenen akarsu şelalenin akışını devam ettirmesini sağlıyor.

MARAL ŞELALESİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Maral Şelalesi'nin girişi ücretsiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Kayseri Kapadokya'ya rakip olduKayseri Kapadokya'ya rakip oldu
Türkiye'nin tek çölü!Türkiye'nin tek çölü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Kadının toplumdaki yerini çizdi! Çizimleri ses getirdi

Kadının toplumdaki yerini çizdi! Çizimleri ses getirdi

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

Hızlı ve Öfkeli serisi hayranlarına kötü haber!

Hızlı ve Öfkeli serisi hayranlarına kötü haber!

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

Diğer Haberler

Zeus Mağarası nerede? Zeus Mağarası hikayesi, giriş ücreti 2021

Zeus'un sığınağı, Afrodit'in güzellik sırrı: Zeus Mağarası

Yeşilhisar peri bacaları turizme kazandırılmayı bekliyor

Kayseri Kapadokya'ya rakip oldu

Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor!

Turistlerin ilgi odağı olacak

Afyon'da ne yenir? Damak çatlatan Afyon mutfağı

Mide zafiyeti içerir: Afyon lezzetleri

Palu Köprüsü nerede? Palu Köprüsü tarihi

Tarihin tanığı: Palu Köprüsü

Oylat Mağarası nerede, nasıl gidilir? Oylat Mağarası oluşumu, özellikleri, hikayesi, giriş ücreti 2021

Bu mağara şifa dağıtıyor! Doktorlar bile öneriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.