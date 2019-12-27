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Maraş tarhana çorbası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Maraş usulü yapılan tarhana çorbası, kış boyunca keyifli sofralar kurmanıza yardımcı olacak. Maraş tarhana çorbası nasıl yapılır diyenler için tarifini paylaşıyoruz, buyursunlar.

Maraş tarhana çorbası tarifi

Maraş tarhana çorbası tarifi, hem doyurucu hem lezzetli hem de son derece sağlıklı bir çorba türüdür. Kısa sürede hazırlanan Maraş tarhanası çorbası, klasik tarhana çorbasından biraz farklı. Denemek isteyenler için Maraş tarhana çorbası tarifi geliyor.

MARAŞ TARHANA ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram kuru özel Maraş tarhanası
4-5 diş sarımsak
2 adet şalgam
Sıvı yağ
Tuz
Pul biber ve kuru nane

MARAŞ TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tarhana ister akşamdan ister 1-2 saat önceden ıslatılır.
Çorba pişirilmeden önce ekşiliği ayarlamak için ıslatma suyunun bir kısmı dökülür.
Islanmış tarhananın kaldıracağı kadar su ayarı yapılır. Pişen çorba tahta kaşıkla özenir, dövülür ve kıvam verilir.
Çorba bu şekliyle tüketildiği gibi taze yoğurt ve et suyu ilavesiyle de tüketilebilir.
Bu aşamada çorbanın tuzu ayarlanır. Çorba yüzeyine yağda pembeleştirilen sarımsak, kuru nane ve kırmızı pul biber dökülür. Küp küp haşlanmış şalgam da ilave edilir. Bu çorbanın sebzeli türü de yapılabilir.

MARAŞ TARHANA ÇORBASI KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon Maraş tarhan çorbası kalori oranı 104'tür.

Kaynak

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Hem doyurucu hem sağlıklı: Maraş tarhanasıHem doyurucu hem sağlıklı: Maraş tarhanası
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