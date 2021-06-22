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Maraşlı dizisi için flaş karar! Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanacak?

22.06.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisiyle ilgili flaş bir değişiklik yaşandı. Başrollerini Alina Boz ve Burak Deniz'in paylaştıkları Maraşlı dizisi artık yeni gününde ekranda olacak.

Maraşlı dizisi için flaş karar! Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanacak?

ATV'de pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan, Tims&B Productions imzalı Maraşlı’nın yayın günü değişti.

Maraşlı dizisi 29 Haziran Salı gününden itibaren yeni gününde izleyenleriyle buluşacak.

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Kendisini öldürmek isteyen kişinin öz babası Hurdacı olduğunu öğrenen Maraşlı ile sevdiği adamın evlilik teklifini kabul ederek mutlu bir yaşamın hayalini kuran Mahur’un sürpriz gelişmelerle dolu hikayesini konu alan dizinin yeni bölümü Salı akşamı atv ekranlarında olacak.

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Dizinin yayınlanan son bölümünde Maraşlı’nın evlilik teklifini kızı Zeliş’in istemediğini sanarak kabul etmeyen Mahur, bölümün final sahnesinde yaptığı sürprizle Maraşlı’ya evet dedi.

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Aynı sırada Savaş’ın adamları tarafından kurşun yağmuruna tutulan aşıkların büyüleyici sahnesi izleyenlerin büyük beğenisi topladı.

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Maraşlı, 29 Haziran Salı saat 20.00’de atv’de.

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atv Maraşlı dizisi Burak Deniz
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