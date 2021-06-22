Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'dan şaşırtan hareket: "Isırarak sevenler..."

Alina Boz, az zamanda çok yol almayı başaran genç oyunculardan biri oldu. Henüz 23 yaşında olan Alina Boz, 2014'ün popüler dizisi "Paramparça"nın çocuk oyuncusu olarak izleyici karşısına çıktı. Daha sonra birkaç dizide daha rol alsa da kayda değer bir başarı elde edemedi. Netflix Türkiye'nin sevilen gençlik dizisi "Aşk 101", onun hayatını değiştiren proje oldu. Yeteneği ve güzelliğiyle dünya çapında beğeni kazanan Alina Boz, bu dizi sayesinde bir yıldıza dönüştü. ATV'nin sevilen dizisi "Maraşlı"da Burak Deniz'le başrolleri paylaşması da bunun bir göstergesiydi. "Maraşlı" kısa sürse de Alina Boz'un önünde pek çok kapı açtı. Bugünlerde, genç oyuncunun bir Amazon dizisinde Çağatay Ulusoy'la oynayacağı dedikodusu dilden dile dolaşıyor.

"Isırarak sevenler"

Öte yandan, Alina Boz genç yaşında ulaştığı başarıya ve şöhrete rağmen oldukça mütevazı bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarına bakarak bile bu durumu anlamak mümkün. Sporla ve doğayla iç içe bir yaşam süren oyuncu, kedisine de çok düşkün.

Kedisinin, muhtemelen sevgilisi Mithat Can Özer'in kolunu ısırdığı bir fotoğrafı, "Isırarak sevenler" notuyla paylaşan oyuncu, takipçilerini çok güldürdü.



