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Maraşlı son bölüm izle | İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı

29.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı ve ATV'de ekranlara gelen Maraşlı dizisi, daha sadece birkaç bölüm yayınlanmışken reytinglerdeki yerini sağlamlaştırmayı başardı. Maraşlı son bölümde Mahur’u hastaneye yetiştirirken, bütün aile Maraşlı’ya yüklenir. Maraşlı ise intikam için ant içer. Peki Maraşlı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Maraşlı son bölüm fragmanı ve yaşananlar…

Maraşlı son bölüm izle | İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı

Maraşlı dizisinin başrollerini, Maraşlı karakteri ile seyirci karşısına geçen Burak Deniz ve Mahur karakteriyle Alina Boz paylaşıyor. Maraşlı'nın yeni bölümünde Maraşlı, Mahur'a yaşananların intikamını almaya ant içiyor. Maraşlı dizisi bu akşamki yeni bölümüyle saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MARAŞLI 12. BÖLÜM 1. FRAGMANI

MARAŞLI 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? MARAŞLI 11. BÖLÜM ÖZET

Maraşlı son bölüm izle | İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı

Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar. Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer.

Maraşlı son bölüm izle | İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı

Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır? Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır.

Maraşlı son bölüm izle | İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı

İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır? Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer.

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK? MARAŞLI 12. BÖLÜM ÖZET

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır?

Maraşlı son bölüm izle | İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı

Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır?

Maraşlı son bölüm izle | İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı

Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…


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Anahtar Kelimeler:
atv Maraşlı dizisi Burak Deniz
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