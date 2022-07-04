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  4. Marc Kalman sokak ortasında Bella Hadid'in dudaklarına yapıştı

Marc Kalman sokak ortasında Bella Hadid'in dudaklarına yapıştı

04.07.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok aranan modellerinden Bella Hadid ve sevgilisinin aşk pozu sosyal medyayı salladı. Marc Kalman ile Bella Hadid New York sokaklarında aşka geldi.

Marc Kalman sokak ortasında Bella Hadid'in dudaklarına yapıştı

ABD'li model Bella Hadid sanat direktörü sevgilisi Marc Kalman ile pozlarını takipçileriyle paylaştı. New York sokaklarında öpüşürken çektirdikleri fotoğrafları, 53 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı.

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Aşk pozları ile Instagram'da 2.7 milyondan fazla beğeni ve yüzlerce yorum alan dünyaca ünlü çift, ilişkilerini geçtiğimiz yıl Cannes Festivali sırasında duyurmuştu.

Ekran Alıntısı

KARDASHİAN-JENNER AİLESİ TANIŞTIRDI

2020 yılından bu yana birlikte olan Marc Kalman ile Bella Hadid'i, Kardashian-Jenner ailesinin tanıştırdığı ortaya çıktı. Kalman, Kylie Jenner'ın rapçi sevgilisi Travis Scott ile birlikte çalışmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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