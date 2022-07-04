Marc Kalman sokak ortasında Bella Hadid'in dudaklarına yapıştı

ABD'li model Bella Hadid sanat direktörü sevgilisi Marc Kalman ile pozlarını takipçileriyle paylaştı. New York sokaklarında öpüşürken çektirdikleri fotoğrafları, 53 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşk pozları ile Instagram'da 2.7 milyondan fazla beğeni ve yüzlerce yorum alan dünyaca ünlü çift, ilişkilerini geçtiğimiz yıl Cannes Festivali sırasında duyurmuştu.

KARDASHİAN-JENNER AİLESİ TANIŞTIRDI

2020 yılından bu yana birlikte olan Marc Kalman ile Bella Hadid'i, Kardashian-Jenner ailesinin tanıştırdığı ortaya çıktı. Kalman, Kylie Jenner'ın rapçi sevgilisi Travis Scott ile birlikte çalışmıştı.



