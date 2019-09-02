Marcelo Guedes'ten Fikret Orman'a ziyaret

Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan ve 2017-2018 sezonu öncesinde Fransız ekibine giden Brezilyalı savunma oyuncusu, Fikret Orman ile bir araya geldi.
Marcelo, bir süre sohbet ettiği Fikret Orman'a Olympique Lyon forması hediye etti.
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