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Marcelo kimdir, futbolu bıraktı mı? Marcelo aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

29.05.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid ve Brezilya futbolunun efsane futbolcularından biri olarak bilinen Marcelo'nun yeni adresi merak ediliyor. Futbolseverler "Marcelo kimdir?" ve "Marcelo futbolu bıraktı mı?" sorularını araştırıyor. Peki Marcelo kimdir, futbolu bıraktı mı? Marcelo aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

Marcelo kimdir, futbolu bıraktı mı? Marcelo aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Marcelo Vieira da Silva Júnior olan Marcelo'nun futbolu bırakıp bırakmadığı ve kim olduğu merak ediliyor. Marcelo, 2006'dan beri Brezilya millî takımında oynamaktadır. Peki Marcelo kimdir?

MARCELO KİMDİR?

Brezilyalı futbolcu 1988 yılında Rio de Janeiro'da doğmuştur. Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynadı. 2006 yılında Real Madrid'e transfer oldu. 2006'dan beri Brezilya millî takımında oynamaktadır.

MARCELO FUTBOLU BIRAKTI MI?

Real Madrid'de 544 maça çıkarak kulüp tarihine geçen Marcelo şampiyonlar Ligi final maçında kadroda yer almadı. Real Madrid tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncularından biri olan Marcelo'nun, kontratını yenilememesinin ardından hangi takıma transfer olacağı merak konusuydu. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre 33 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Fenerbahçe olabilir.

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Ayrıca ülkesi Brezilya'dan 2 teklif aldığı belirtilen (Palmeiras, Fluminense) Marcelo için Fenerbahçe ihtimalinin de olduğu yazıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Marcelo
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