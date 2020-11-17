Marco Rossi: "Türkiye çok güçlü bir kadroya sahip"

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Türkiye ile yarın oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. İzlanda’yı yenip, Sırbistan ile berabere kaldıklarını hatırlatan Rossi, "Sırbistan maçında ilk yarıda çok iyi performans gösterdik. İkinci yarıda beklediğim performans sergileyemedik. Yarınki maçta da iyi performans göstermemiz lazım. Endişeli değilim. Öz güvenimiz var. Oyuncularıma güveniyorum. Türkiye çok güçlü bir kadroya sahip. Çok yetenekli oyuncuları var. Çoğu Avrupa’nın en iyi liglerinde oynuyorlar. Onların gücünün farkındayız. Takım olarak oynarsak kazanabiliriz" diye konuştu.
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