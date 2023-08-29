Marco Veratti transferinde olanlar oldu! Galatasaray'a Suudi Arabistan çelmesi, teklif yaptılar

Transfer bombalarını patlatmaya devam eden Galatasaray'da orta saha adaylarından biri olan Marco Verratti için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Katar ekiplerinden Al Arabi, Verratti'nin transferi için Paris Saint-Germain'e resmi bir teklif sundu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Al Arabi'nin, transfer için PSG ve İtalyan oyuncu ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı. Verratti'nin daha önce Al Hilal ile anlaştığı ancak PSG'nin, Suudi Arabistan temsilcisinden gelen teklifi kabul etmediği hatırlatıldı.

AVRUPA OLMAZSA ARABİSTAN...

30 yaşındaki futbolcunun transfer için Avrupa'nın önemli ekiplerinden gelecek teklifleri beklediği öne sürüldü. Verratti'nin Avrupa'dan istediği teklifleri alamaması durumunda Al Arabi ile görüşmeleri ilerleteceği vurgulandı.

