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Marco Veratti transferinde olanlar oldu! Galatasaray'a Suudi Arabistan çelmesi, teklif yaptılar

29.08.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği isimlerin başında gelen yıldız isim Veratti için yeni gelişmeler yaşanıyor. İddiaya göre; Katar ekibi Al Arabi, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Marco Verratti için Paris Saint-Germain'e resmi teklif sundu. İşte detaylar...

Transfer bombalarını patlatmaya devam eden Galatasaray'da orta saha adaylarından biri olan Marco Verratti için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Katar ekiplerinden Al Arabi, Verratti'nin transferi için Paris Saint-Germain'e resmi bir teklif sundu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

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Al Arabi'nin, transfer için PSG ve İtalyan oyuncu ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı. Verratti'nin daha önce Al Hilal ile anlaştığı ancak PSG'nin, Suudi Arabistan temsilcisinden gelen teklifi kabul etmediği hatırlatıldı.

AVRUPA OLMAZSA ARABİSTAN...

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30 yaşındaki futbolcunun transfer için Avrupa'nın önemli ekiplerinden gelecek teklifleri beklediği öne sürüldü. Verratti'nin Avrupa'dan istediği teklifleri alamaması durumunda Al Arabi ile görüşmeleri ilerleteceği vurgulandı.

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