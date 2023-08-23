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Marco Verratti kimdir, nereli ve kaç yaşında? Marco Verratti için Galatasaray öne çıktı!

23.08.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın PSG'de forma giyen orta saha oyuncusu Marco Verratti ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan futbolcu basında yer alan haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Galatasaray taraftarları başta olmak üzere birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Marco Verratti kimdir, nereli ve kaç yaşında? Marco Verratti hangi takımlarda oynadı?

Marco Verratti kimdir, nereli ve kaç yaşında? Marco Verratti için Galatasaray öne çıktı!

PSG’nin İtalyan futbolcusu Marco Verratti hala bir kulüp bulamadı. Fransız basını Marco Verratti'yi kadrosuna katmak isteyen Al Ahli'nin 30 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmeleri durduğunu yazdı. Habere göre; Bunu fırsat bilen Galatasaray, Marco Verratti'nin menajeriyle iletişim kurdu.

MARCO VERRATTİ KİMDİR?

Marco Verratti, 5 Kasım 1992’de İtalya’nın Pescara şehrinde dünyaya geldi:

Marco Verratti orta saha mevkiinde oynamaktadır.

İtalyan futbolcu kariyerine 2001 yılında Manoppello Arabona takımında başladı. Verratti, ayrıca İtalya millî takımının da önemli bir parçasıdır. Verratti'nin güncel piyasa değeri yaklaşık ''40 milyon Euro'' olarak tahmin edilmektedir.

MARCO VERRATTİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Marco Veratti'nin altyapı kariyeri:

2001-2006 Manoppello Arabona
2006-2009 Pescara

Marco Veratti'nin profesyonel kariyeri:

2009-2011 Pescara
2011- Paris Saint-Germain

Marco Veratti'nin millî takım kariyeri:

2010-2011 İtalya U-19
2011-2012 İtalya U-20
2012-2013 İtalya U-21
2012- İtalya

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