Mardin'de balon turizmi başladı!

Uçuşa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 5 milyon turist hedefi için çalıştıklarını söyledi. Yaman, "Bunun altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Valilik olarak kentte balon turizmine izinleri verdik. Bugün startını verdiğimiz uçan balonla da Mardin'i farklı etkinliklerle tanıtmış olacağız. Sloganımız 'Yükseliyoruz Mardin'. Bu, bütün rakamlarımızı yükseltecek bir çalışma. Gelen turist, kazancı, yatırımı ve istihdamı artıracak" dedi.

Kentte gelen turistlerin bu aktiviteden faydalanmalarını isteyen Yaman, huzurun devamı için her türlü önlemi aldıklarını ifade etti.

Sıcak hava balonu hizmeti veren firmanın yetkilisi Ömer Kafkas ise uçuşların hava koşullarının elverdiği sürece yapılacağını kaydederek, "Bizim için çok heyecanlı bir an. Genelde sabah erken saatlerde gerçekleşiyor. Saat sıkıntısı yok. 20 kişi havalanabilir. Bölgede güvenlik algısının güzel olması 3 milyon turizm rakamını yakalattı, hedef 5 milyon. Bunun için önemli bir ivme sağlayacak" diye konuştu.

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