Mardin'de eski eş dehşeti! Çocuğunun çığlıkları arasında eski eşini darp edip bıçakladı

Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde yaşandı.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADI

İddialara göre ismi öğrenilemeyen bir kişi, 35 yaşındaki eski eşi H.D. isimli kadını caddenin ortasında darp etti. Tüm bunları çocuğunun gözü önünde yapan şahıs, daha sonra hızını alamayarak eski eşini bıçakladı.

KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI

Tekme ve bıçak darbeleri ile yaralanan H.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Feci şekilde darp edilip bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

