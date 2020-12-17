Mardin gezilecek yerler - Mardin gezi rehberi

Köklü geçmişi ve Mezopotamya'nın uçsuz bucaksız kültüründen kendine düşen payı alan Mardin ülkemizin nadide güzel şehirlerinden biri. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan kent Dicle ve Fırat nehirleri arasında bulunuyor. Mardin ülkemizde mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kent, yurt içi ve yurt dışından bir çok turist ağırlıyor. Bu kutsal şehrin büyüleyici tarihine tanıklık etmek isterseniz işte Mardin gezilecek yerler...

MARDİN'E ULAŞIM

Mardin'e bireysel aracınızla, şehirler arası otobüs yolculuğuyla ya da uçakla ulaşabilirsiniz. Büyük şehirlere olan uzaklığı göz önüne alınınca uçakla gitmek daha mantıklı olabilir. Mardin şehir merkezi ile havaalanı arasında yaklaşık 20 km mesafe var. Havaalanının şehre yakın olması Mardin gezisi için büyük kolaylık sağlıyor.

İstanbul - Mardin arası 1471 km ( 15 sa. 30 dk.)

Ankara - Mardin arası 1028 km ( 11 sa. 11 dk.)

İzmir - Mardin arası 1443 km ( 16 sa. 34 dk.)

MARDİN'E NE ZAMAN GİDİLİR?

Şüphesiz ki Mardin her mevsim güzel. Ancak Mardin’de kara iklimi görüldüğü için yaz günleri oldukça sıcak ve yağışsız geçiyor. Kış aylarında hava son derece soğuyor. O nedenle rahat gezebilmek için en ideal aylar Eylül, Ekim ve Nisan, Mayıs ayları olabilir.