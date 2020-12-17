Mardin gezilecek yerler - Mardin gezi rehberi

Köklü geçmişi ve Mezopotamya'nın uçsuz bucaksız kültüründen kendine düşen payı alan Mardin ülkemizin nadide güzel şehirlerinden biri. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan kent Dicle ve Fırat nehirleri arasında bulunuyor. Mardin ülkemizde mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kent, yurt içi ve yurt dışından bir çok turist ağırlıyor. Bu kutsal şehrin büyüleyici tarihine tanıklık etmek isterseniz işte Mardin gezilecek yerler...
Mardin'e bireysel aracınızla, şehirler arası otobüs yolculuğuyla ya da uçakla ulaşabilirsiniz. Büyük şehirlere olan uzaklığı göz önüne alınınca uçakla gitmek daha mantıklı olabilir. Mardin şehir merkezi ile havaalanı arasında yaklaşık 20 km mesafe var. Havaalanının şehre yakın olması Mardin gezisi için büyük kolaylık sağlıyor.
İstanbul - Mardin arası 1471 km ( 15 sa. 30 dk.)
Ankara - Mardin arası 1028 km ( 11 sa. 11 dk.)
İzmir - Mardin arası 1443 km ( 16 sa. 34 dk.)
Şüphesiz ki Mardin her mevsim güzel. Ancak Mardin’de kara iklimi görüldüğü için yaz günleri oldukça sıcak ve yağışsız geçiyor. Kış aylarında hava son derece soğuyor. O nedenle rahat gezebilmek için en ideal aylar Eylül, Ekim ve Nisan, Mayıs ayları olabilir.
Tarihi değerleri, kültürü, yemekleri ile dolu dolu bir seyahat programı vaat eden Mardin'e minimum 3-4 gün ayırmak gerekiyor.
Mardin'de nerede kalınır sorusunun cevabı Mardin ruhunu tam anlamıyla hissedebilmek için şehrin tarihi konakları olacaktır. Şehirde otel olarak hizmet veren çok güzel konak işletmeler bulunuyor.
Farklı kültürlere farklı inançlara ev sahipliği yapan, medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılan kentte geniş bir yeme içme yelpazesi olması kaçınılmaz. En meşhur yemekleri:
El sanatlarında oldukça başarılı olan Mardin'den Osmanlı'dan günümüze miras kalan gümüş işleme sanatı Telkari takılar satın alabilirsiniz. Süryani kahvesi, menengiç kahvesi, 7 karışımlı Mardin kahvesi, Kürt kahvesi, Mihrimah Sultan kahvesi, dibek kahvesi, mırra ve daha pek çok kahve çeşidiyle Mardin kahve severler için adeta bir cennet. Mardin'deki mekanlarda içebileceğiniz gibi sevdiklerinize de hediye götürebilirsiniz. Mavi badem şekerleri de mutlaka tadına bakmanız ve satın almanız gerekenlerden biri. Mardin sabunları ve bakır ürünler de alabileceğiniz diğer seçenekler.
Gelelim Mardin'in sahip olduğu ve mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlere...
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