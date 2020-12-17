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Mardin gezilecek yerler - Mardin gezi rehberi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 17.12.2020 13:51 | Son Güncelleme:
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Mardin gezilecek yerler - Mardin gezi rehberi

Kültürlerin ve inançların buluşma noktası Mardin... Kültür turlarının vazgeçilmez duraklarından birisi olan şehirde onlarca tarihi yapı, yöresel yemekler ve el işi ürünler ziyaretçilerini bekliyor. Mardin gezilecek yerler listesindeki yerleri ziyaret ederek unutulmaz bir Mardin turu yapabilirsiniz.

Köklü geçmişi ve Mezopotamya'nın uçsuz bucaksız kültüründen kendine düşen payı alan Mardin ülkemizin nadide güzel şehirlerinden biri. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan kent Dicle ve Fırat nehirleri arasında bulunuyor. Mardin ülkemizde mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kent, yurt içi ve yurt dışından bir çok turist ağırlıyor. Bu kutsal şehrin büyüleyici tarihine tanıklık etmek isterseniz işte Mardin gezilecek yerler...

MARDİN'E ULAŞIM

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Mardin'e bireysel aracınızla, şehirler arası otobüs yolculuğuyla ya da uçakla ulaşabilirsiniz. Büyük şehirlere olan uzaklığı göz önüne alınınca uçakla gitmek daha mantıklı olabilir. Mardin şehir merkezi ile havaalanı arasında yaklaşık 20 km mesafe var. Havaalanının şehre yakın olması Mardin gezisi için büyük kolaylık sağlıyor.

İstanbul - Mardin arası 1471 km ( 15 sa. 30 dk.)
Ankara - Mardin arası 1028 km ( 11 sa. 11 dk.)
İzmir - Mardin arası 1443 km ( 16 sa. 34 dk.)

MARDİN'E NE ZAMAN GİDİLİR?

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Şüphesiz ki Mardin her mevsim güzel. Ancak Mardin’de kara iklimi görüldüğü için yaz günleri oldukça sıcak ve yağışsız geçiyor. Kış aylarında hava son derece soğuyor. O nedenle rahat gezebilmek için en ideal aylar Eylül, Ekim ve Nisan, Mayıs ayları olabilir.

MARDİN KAÇ GÜNDE GEZİLİR

Tarihi değerleri, kültürü, yemekleri ile dolu dolu bir seyahat programı vaat eden Mardin'e minimum 3-4 gün ayırmak gerekiyor.

MARDİN'DE KONAKLAMA

mardinde ne yenir

Mardin'de nerede kalınır sorusunun cevabı Mardin ruhunu tam anlamıyla hissedebilmek için şehrin tarihi konakları olacaktır. Şehirde otel olarak hizmet veren çok güzel konak işletmeler bulunuyor.

MARDİN'DE NE YENİR?

mardinde gidilecek yerler

Farklı kültürlere farklı inançlara ev sahipliği yapan, medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılan kentte geniş bir yeme içme yelpazesi olması kaçınılmaz. En meşhur yemekleri:

  • Lebeniye çorbası
  • İkbebet (Mardin içli köftesi)
  • Kibbe
  • Muammara
  • Sembusek
  • Mardin kebabı
  • Dobo (kaburga dolması)
  • Harire tatlısı
  • Kliçe (Mardin çöreği)

    MARDİN'DEN NE ALINIR?

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El sanatlarında oldukça başarılı olan Mardin'den Osmanlı'dan günümüze miras kalan gümüş işleme sanatı Telkari takılar satın alabilirsiniz. Süryani kahvesi, menengiç kahvesi, 7 karışımlı Mardin kahvesi, Kürt kahvesi, Mihrimah Sultan kahvesi, dibek kahvesi, mırra ve daha pek çok kahve çeşidiyle Mardin kahve severler için adeta bir cennet. Mardin'deki mekanlarda içebileceğiniz gibi sevdiklerinize de hediye götürebilirsiniz. Mavi badem şekerleri de mutlaka tadına bakmanız ve satın almanız gerekenlerden biri. Mardin sabunları ve bakır ürünler de alabileceğiniz diğer seçenekler.

MARDİN GEZİLECEK YERLER

Gelelim Mardin'in sahip olduğu ve mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlere...

  • Kasımiye Medresesi
  • Şeyh Çabuk Camii
  • Kırklar Kilisesi
  • Mardin Müzesi
  • Latifiye Camii
  • Gazipaşa İlköğretim Okulu
  • Ulucami
  • Kayseriye Pasajı
  • Bakırcılar Çarşısı
  • Revaklı Çarşı
  • Zinciriye Medresesi
  • Surur Han
  • Tarihi Postane Binası
  • Şehidiye Medresesi
  • Sabancı Mardin Kent Müzesi
  • Hatuniye Medresesi
  • Savurkapı Hamamı
  • Melik Mahmut Camii
  • Artuklu Kervansarayı
  • Ceviz Çeşmesi
  • Firdevs Köşkü
  • Deyrulzafaran Manastırı
  • Dara Antik Kenti (Oğuz Köyü)
  • Mor Yakup Manastırı (Nusaybin)
  • Zeynelabidin Türbesi (Nusaybin)
  • Beyaz Su Mesire Alanı (Nusaybin)
  • Deyrulumur Manastırı (Midyat-Şırnak Yolu Üzeri)
  • Midyat Konuk Evi
  • Gelüşke Hanı (Midyat)
  • Gümüşçüler Çarşısı (Midyat)
  • Estel Hanı (Midyat)
  • Abdullah Bey Konağı (Savur)
  • Savur Kalesi


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