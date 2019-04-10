Mardin’in zengin mutfağından sofranıza taşımak isteyeceğiniz lezzetler

Mardin’de ne yenilir dediğiniz zaman mahalli yemeklerin çokluğuna şaşıracağınız bir kentimizdir Mardin.. Büyük tarihi, tarihi alanları, evleri, kültürü kadar mutfağıyla da insanı mutlu eder. Bir Gaziantep ya da Hatay mutfağı gibi meşhur olmasa da kendine has bir mutfağı olduğunu belirtmeliyim. Kaburga dolması, nefis Mardin kebabı, işkembe dolması, sembusek bunlardan sadece bazıları. Bu güzel şehre gittiğinizde tarihi alanların ve mimarinin sizi mutlu ettiği kadar lezzetlerinin de sizi keyiflendireceğini düşünüyorum. Şehri özgürce keşfetmek için yolcu360 online araç kiralama sistemini kullanarak Mardin Havalimanından araç kiralayabilirsiniz.
Mardin kebabı Güneydoğu bölgesinde sevdiğim diğer kebaplardan çok farklı. Özellikle eski Mardin bölgesindeki Kebapçı Rıdo’da satırla çekilen nefis bir lezzet. Yanına da ev yapımı bir ayran söylemeyi ihmal etmeyin.
Kaburga dolması şehrin en özel lezzetlerinin başında gelir. Özellikle mahalli lokantalarda enfes yaparlar. En iyisini Şahmeran lokantasında yediğimi söyleyebilirim.
Lebeni çorbası yoğurtla yapılan yöre insanının vazgeçemediği lezzetlerden birisidir. Sadece mahalli lokantalarda bulabileceğinizi hatırlatmalıyım.
Sembusek Mardin’e özgü yöresel kapalı bir lahmacun türüdür. Mardin pizzası olarak da bilinen yarım ay şeklinde yapılan bir hamur işidir.
İşkembe dolması şehrin diğer sevilen lezzetlerinden birisidir. Bir çok şehirde bulabilirsiniz ama Mardin’de bir başka lezzetle yaptıklarını söyleyebilirim.
Harire tatlısı dut pekmezi ve cevizle yapılan nefis bir yöresel tatlıdır. Denemeden Mardin’den ayrılmamanızı öneririm.
İçli köfte sadece Mardin’in değil yörenin en güzel lezzetlerinden. Her yerde kızartılarak yapılan bu lezzet Mardin’de suda haşlanıyor.
Badem şekerini en güzel Mardin’de yediğimi söyleyebilirim. Benim favori yerim Davut Selim’dir. Özellikle tarçınlısına bayıldığımı söylemeliyim.
Mardin iklice çöreği şehrin en özel lezzetlerinden birisidir. Mardin’in nefis mahlepli çöreğini mutlaka denemelisiniz. Eski şehirde bir çok pastanede günlük bulabilirsiniz.
7 karışımlı kahve şehrin en çok tanınan lezzetlerinden. Mezopotamya ovasını gören bir manzarada kahvenizi söyleyin ve anın tadını çıkarın.
Süryani şarabı gerçekten nefis. Bölgeye has üzümlerin özel küplerle birlikte yaklaşık 2 ay kadar toprak altında bekletilerek bu nefis tat oluşuyor. Mardin seyahatinizde yöreye özgü ne alırım der aynı zamanda şarap severseniz Süryani şarabını öneririm.
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