Mardin’in zengin mutfağından sofranıza taşımak isteyeceğiniz lezzetler

Mardin’de ne yenilir dediğiniz zaman mahalli yemeklerin çokluğuna şaşıracağınız bir kentimizdir Mardin.. Büyük tarihi, tarihi alanları, evleri, kültürü kadar mutfağıyla da insanı mutlu eder. Bir Gaziantep ya da Hatay mutfağı gibi meşhur olmasa da kendine has bir mutfağı olduğunu belirtmeliyim. Kaburga dolması, nefis Mardin kebabı, işkembe dolması, sembusek bunlardan sadece bazıları. Bu güzel şehre gittiğinizde tarihi alanların ve mimarinin sizi mutlu ettiği kadar lezzetlerinin de sizi keyiflendireceğini düşünüyorum. Şehri özgürce keşfetmek için yolcu360 online araç kiralama sistemini kullanarak Mardin Havalimanından araç kiralayabilirsiniz.

Mardin kebabı Güneydoğu bölgesinde sevdiğim diğer kebaplardan çok farklı. Özellikle eski Mardin bölgesindeki Kebapçı Rıdo’da satırla çekilen nefis bir lezzet. Yanına da ev yapımı bir ayran söylemeyi ihmal etmeyin.

Kaburga dolması şehrin en özel lezzetlerinin başında gelir. Özellikle mahalli lokantalarda enfes yaparlar. En iyisini Şahmeran lokantasında yediğimi söyleyebilirim.