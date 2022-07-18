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Mardin'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

18.07.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

MARDİN (AA) - Mardin'de toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, halkın yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, kamu hizmeti görülen bina ve kuruluşların çevresi, umuma açık alanlar, istirahat ve dinlenme amacıyla kullanılan park ve bahçelerde sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen eylem ve etkinliklerde bu eylem ve etkinliği düzenleyenler ile civarda bulunan halkın güvenliği açısından sakıncalar doğabildiği belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri gereğince düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliğin izne bağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde valilik ve kaymakamlıklara 2 iş günü öncesinde yapılan müracaatlarda mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin il sınırları içerisinde 18 Temmuz Pazartesi günü saat 00.01’den itibaren 1 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'e kadar yasaklanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Mardin gösteri toplantı

Mardin Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:03
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:43
Yatsı
21:17

Mardin Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazartesi

İpekyol Eczanesi
Artuklu
Delal Eczanesi
Artuklu
Güven Eczanesi
Kiziltepe
Öztürk Eczanesi
Kiziltepe
Yılmaz Eczanesi
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