Mardin’de moda rüzgârları esti

Organizasyonu AFWEU kurucusu Aydın Açık tarafından gerçekleştirilen Mardin Moda ve Kültür Haftasına, Dünya çapında tanınmış ünlü tasarımcılar ve mankenlerin katıldığı bu prestijli etkinlik, Mart ayında Mardin’in tarihi atmosferinde unutulmaz bir moda deneyimi sundu. Mart ayında gerçekleştirilen Mardin Moda ve Kültür Haftasına katılım sağlayan dünyaca ünlü tasarımcı ve moda evlerinin isimleri ise şöyle;

Gözde Işbilir, Inju Fashion, Nirvana Fashion, Flamy Haute Couture, Lasafia, Kunkei Sabina, Nurshat Sagidollakyzy, Anar Maksut, Dilek Yaldız ve yöresel Mardin Bindallı karma koleksiyonu.

AFWEU kurucusu ve Mardin Moda ve Kültür Haftası organizatörü Aydın Açık yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Mardin benim için çok değerli bir şehir. Özellikle günümüze dek kardeşliğin hiç bir zaman bozulmadığı ve birçok farklı dinlerin ve dillerin yaşandığı Mardin şehrimizde böyle uluslararası bir etkinlik yapabilmek benim kariyerimdeki en anlamlı bir etkinlik olmuştur. Gelen misafirlerim ilk defa kendilerini bu kadar güvende ve evlerinde hissettiler. Mardin halkı gerçek anlamda misafirperver davranmıştır ve bizlerin sevgisini kazanmıştır. Hedefim Mardin şehrinin sanatsal ve kültürel anlamda olması gerektiği yere taşımaktır. Almış olduğumuz karar ile her sene en az 2 defa Mardin Moda ve Kültür Haftası düzenlemek ve dünyada ses getirecek etkinliklere imkan sunmaktır".

Maridin Butik Oteli’nin işletme sahibi Fırat Irmak, Mardin Moda ve Kültür Haftası etkinliğinin ana sponsoru olarak ev sahipliğini üstlenmekten büyük bir gurur duyduklarını belirtti. Irmak, "Mardin’in eşsiz atmosferi ve kültürel zenginliği ile moda dünyasının buluşması, bizim için büyük bir heyecan kaynağı. Maridin Butik Otel olarak, misafirlerimize unutulmaz bir deneyim sunmak için özenle hazırlandık. Etkinliğe katılan moda tutkunları ve sektör profesyonelleri için unutulmaz anlar yaşattığımıza inanıyoruz" dedi.

Fırat Irmak, her yıl düzenlemeyi düşündükleri Mardin Moda ve Kültür Haftasının, moda tutkunlarını Mardin’in tarihini keşfetmeye ve dünya çapındaki moda trendlerini deneyimlemeye davet edeceğini, Etkinlik boyunca gerçekleştirilecek defileler, sergiler ve özel etkinliklerle moda dünyasının nabzını Mardin’de hissetmek mümkün olacağını söyledi. Irmak, farklı etkinliklere ev sahipliği yaparak Mardin’imizin tanıtımına bir nebze katkıda bulunmak bizi çok mutlu ediyor dedi.

Maridin Butik Oteli, her yıl düzenlenecek olan Mardin Moda ve Kültür Haftası boyunca konuklarına konforlu ve lüks bir konaklama deneyimi sunmayı amaçlıyor. Otel, Mardin’in tarihi dokusunu modern konforla birleştiren özel bir atmosfer sunarak, konuklarına unutulmaz bir konaklama deneyimi yaşatmayı hedefliyor.