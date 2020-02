Mardin'de Siyaset Akademisi başladı

Girişimci olmadan ülkenin menfaatlerinin korunamayacağını dile getiren Çavuşoğlu, insani dış politika izlemeden de sadece girişimcilikle dünyanın her yerinde saygın bir ülke olunamayacağını vurguladı.

''İnşallah bunlardan ders alırlar da biz Doğu Akdeniz’de paylaşımdan yanayız, oturup bir ülkeyi dışlamak yerine Türkiye'yle birlikte çalışmayı öğrenirler. Zamanın ruhuna uygun adımlar atmak zorundayız. Bugün Asya yükseliyor, ekonominin merkezi oluyor. Ne yapmamız lazım, biz Asya’da ilk defa mı varız hayır ilk defa değil. Biz Asya'da yıllardır varız, ecdadımız da Asya'dan geldi. Kültürel, ekonomik, tarihi, dil bağlarımız var. Şuanda yok muyuz orada, varız. Ama madem Asya ekonominin gücü oluyor topyekün bütüncül bir yaklaşımla siyasette, ekonomide, savunma sanayinde, eğitimde, kültürde her alanda Asya’da çok daha güçlü olmamız lazım. Sadece büyükelçilik açmak yetmez ki büyükelçilik sayımızı da hızlı bir şekilde bölgede artırıyoruz. Asya bölgesinde 10 ülke var 10’unda da büyükelçiliğimiz var. Bugün dijital çağ yaşıyoruz yani teknoloji devrimi yaşıyoruz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her alanda özellikle Asya'da çok güçlü olması gerektiğini söyledi.

Her alanda hızlı olunması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün İslam dünyasının içinde bölgemizde ve ötesinde sorunları çözmek için arabuluculukta da güçlü olmamız lazım. Türkiye bugün BM çatısı altında Finlandiya'yla yine Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çatısı altındaki 57 üyesi var yine Finlandiya’yla ve İslam İşbirliği Teşkilatı çatısında da biz başlattık bu inisiyatifi Suudi Arabistan’da ara buluculuk mekanizmasının eş başkanlığını yapıyoruz. Amacımız ne? Arabuluculukla birlikte özellikle İslam dünyasında sorunları kendi aramızda çözelim aksi taktirde güçlü ülkelerin dayatmaları olursa bu sorun da çözülmez tam tersine suistimal ederek bizi kullanırlar."

- ''Biz Türkiye olarak eksenin merkeziyiz''

Hem ikili düzeyde hem çok taraflı düzeyde dünyanın her yerine ulaşabilen bir politika izlendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

''Bizim dış politikada bir tarafı seçme lüksümüz yok. Bizim dış politikada bir yere bağlı kalma lüksümüz de yok. Bu gün diyorlar ki Türkiye'de eksen kayması mı var, nereye gidiyor. Şimdi sizlere soruyorum. Sadece Avrupa'ya yönelik dış politika bizi, sizi tatmin eder mi? Bugün yanıbaşımızdaki Ortadoğu'yu ihmal edebilir miyiz? Ticaretimizin yarısını Avrupa ile yapıyoruz. Evet Avrupa'yı ihmal etmeyelim. Ama sadece bir yere kalmak gerçekçi mi? İşte sadece Çin'e bağlı kalsak ticarette veya diğer konularda, bak bir salgın hastalık geliyor, her şey durdu. Dış politikada AB'ye üye olmak istiyoruz ama onların tutumu ortada. Niye her gün orada bağlı kalayım? Biz Türkiye olarak eksenin merkeziyiz. dolayısıyla eksenin merkeziysek bütün dünyayı kucaklayan bir politika izlememiz lazım. Asya açılımının sebebi budur, Latin Amerika açılımın sebebi budur. Yeniden Asya girişiminin sebebi de budur ve komplekse girmeye gerek yok. Avrupalılar da dünyanın her yerinde var. Bizi sorguladılar diye hiç komplekse girmeye gerek yok. Gereken cevapları da zaten veriyoruz."