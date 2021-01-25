YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

25.01.2021 23:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 16 kırsal mahalle ve mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 23.59 itibarıyla Nusaybin'in kırsal Bahmin, Yakınca, Kaleli, Güneli, Yol, Günyurdu, Mağaracık, Tekağaç, Arpalı, Sapanlı, Şekrin, Güzelsu, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Eskihisar mahalleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

Mardin Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
12:34
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
18:58

Mardin Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Aydoğan Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Bilben Eczanesi
Derik
Bahadır Eczanesi
Kiziltepe
Bıçakçı Eczanesi
Kiziltepe
Seyhan Eczanesi
Mazidagi
Hülyam Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Kızıltepe Çınarlarıyla Muhabbette Vefa Projesi

Kızıltepe Çınarlarıyla Muhabbette Vefa Projesi

Kızıltepe Çınarlarıyla Muhabbette Vefa Projesi

Kızıltepe Çınarlarıyla Muhabbette Vefa Projesi

Mardin'de PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenmiş malzemeler ele geçirildi

Mardin'de PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenmiş malzemeler ele geçirildi

Mardin'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Mardin'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Mardin'de 15 gün önce doğan 5 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı

Mardin'de 15 gün önce doğan 5 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı

Kızıltepe’de kadın girişimci pandemiye rağmen iş yeri açtı

Kızıltepe’de kadın girişimci pandemiye rağmen iş yeri açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.