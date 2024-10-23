Margarita pizza tarifi: Margarita pizza nasıl yapılır?

Aşağıda tarifi ve gerekli malzemelerin listesi verilen margarita pizzayı siz de kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. İsterseniz servis ederken üzerine taze fesleğen yaprakları da serpebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 250 gram mozzarella rendesi

Hamuru:

2 bardak un

2 kaşık zeytinyağı

1 bardak ılık su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı kuru maya

Sosu:

4 domates

4 kaşık zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik