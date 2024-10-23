Margarita pizza tarifi: Margarita pizza nasıl yapılır?

İtalyan mutfağının en bilinen ve en çok yapılan pizza tariflerinden biri de margarita pizza tarifidir. En pratik pizza türlerinden biri olan bu pizzayı siz de kısa süre içinde hazırlayıp tüm öğünlerinizde tüketebilirsiniz.
Aşağıda tarifi ve gerekli malzemelerin listesi verilen margarita pizzayı siz de kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. İsterseniz servis ederken üzerine taze fesleğen yaprakları da serpebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
250 gram mozzarella rendesi
Hamuru:
2 bardak un
2 kaşık zeytinyağı
1 bardak ılık su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı kuru maya
Sosu:
4 domates
4 kaşık zeytinyağı
1 çay kaşığı kekik
TARİF
Domatesleri soyun ve rendeleyin.
Tencerede yağı kızdırın.
Domatesleri ekleyip kaynatın.
Kekik de ekleyerek karıştırın ve soğutun.
Işık su, şeker ve mayayı bir kapta karıştırın ve 10 dakika köşede bekletin.
Diğer hamur malzemelerini de kaba ekleyip karıştırın.
Hamuru yoğurup ikiye bölün.
Yağlı kağıt serili tepsiye kalın açtığınız hamurları yerleştirin.
Üzerlerine domates sosunu yayarak sürün.
Üzerine eriyen peynir rendesi dağıtın.
Sıcak fırında 220 derecede 15 dakika kadar pişirin.
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