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Margarita pizza tarifi: Margarita pizza nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 20:34
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İtalyan mutfağının en bilinen ve en çok yapılan pizza tariflerinden biri de margarita pizza tarifidir. En pratik pizza türlerinden biri olan bu pizzayı siz de kısa süre içinde hazırlayıp tüm öğünlerinizde tüketebilirsiniz.

Margarita pizza tarifi: Margarita pizza nasıl yapılır?
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Kaç adet 2
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 950kal

Aşağıda tarifi ve gerekli malzemelerin listesi verilen margarita pizzayı siz de kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. İsterseniz servis ederken üzerine taze fesleğen yaprakları da serpebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 250 gram mozzarella rendesi
  • Hamuru:
  • 2 bardak un
  • 2 kaşık zeytinyağı
  • 1 bardak ılık su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı kuru maya
  • Sosu:
  • 4 domates
  • 4 kaşık zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kekik

TARİF

  • Domatesleri soyun ve rendeleyin.
  • Tencerede yağı kızdırın.
  • Domatesleri ekleyip kaynatın.
  • Kekik de ekleyerek karıştırın ve soğutun.
  • Işık su, şeker ve mayayı bir kapta karıştırın ve 10 dakika köşede bekletin.
  • Diğer hamur malzemelerini de kaba ekleyip karıştırın.
  • Hamuru yoğurup ikiye bölün.
  • Yağlı kağıt serili tepsiye kalın açtığınız hamurları yerleştirin.
  • Üzerlerine domates sosunu yayarak sürün.
  • Üzerine eriyen peynir rendesi dağıtın.
  • Sıcak fırında 220 derecede 15 dakika kadar pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
pizza
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