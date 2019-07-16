Margot Robbie’li Barbie filminden haber var

Uzun zamandır hazırlık aşamasında olan Barbie filminden ilk haberler gelmeye başladı. İlk olarak 2014 yılında duyurulan projenin zaman içerisinde hem başrol oyuncusu hem de stüdyosu değişmişti. Elini taşın altına koyan Warner Bros., ilk olarak başrol oyuncusunu duyurmuştu. Filmin başrolünü son dönemin başarılı ismi Margot Robbie’nin üstleneceği kesinleşmişti. Filmle ilgili son gelişme ise senaryo.

Frances Ha ve Mistress America gibi sinemaseverlerin beğenisini kazanan iki filmin senaryosuna imza atan ikili Greta Gerwig ve Noah Baumbach, Margot Robbie’li Barbie filminin senaryosunu kaleme alacak. Gelen söylentilere göre; Warner Bros., filmin yönetmen koltuğunda Greta Gerwig’i görmek istiyor. Taraflar henüz bir uzlaşmaya varmış değil. 8 Mayıs 2020’de vizyona gireceği açıklanan Barbie filminin, bu değişikliklerden sonra vizyon tarihinin değişme ihtimali yüksek.



