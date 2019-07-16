Mynet Trend

Margot Robbie’li Barbie filminden haber var

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 16.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

Barbie filminin senaryosu Greta Gerwig ve Noah Baumbach’a emanet.

Margot Robbie’li Barbie filminden haber var

Uzun zamandır hazırlık aşamasında olan Barbie filminden ilk haberler gelmeye başladı. İlk olarak 2014 yılında duyurulan projenin zaman içerisinde hem başrol oyuncusu hem de stüdyosu değişmişti. Elini taşın altına koyan Warner Bros., ilk olarak başrol oyuncusunu duyurmuştu. Filmin başrolünü son dönemin başarılı ismi Margot Robbie’nin üstleneceği kesinleşmişti. Filmle ilgili son gelişme ise senaryo.

Greta-Gerwig-Noah-Baumbach-Barbie

Frances Ha ve Mistress America gibi sinemaseverlerin beğenisini kazanan iki filmin senaryosuna imza atan ikili Greta Gerwig ve Noah Baumbach, Margot Robbie’li Barbie filminin senaryosunu kaleme alacak. Gelen söylentilere göre; Warner Bros., filmin yönetmen koltuğunda Greta Gerwig’i görmek istiyor. Taraflar henüz bir uzlaşmaya varmış değil. 8 Mayıs 2020’de vizyona gireceği açıklanan Barbie filminin, bu değişikliklerden sonra vizyon tarihinin değişme ihtimali yüksek.


PARTNERÜnlü çiftin Bodrum tatili tam gaz devam ediyorÜnlü çiftin Bodrum tatili tam gaz devam ediyor
İki yıldır vizyona giremeyen filmin kaderi döndüİki yıldır vizyona giremeyen filmin kaderi döndü
Brad Pitt ve Liv Tyler’la Yıldızlara Doğru bir yolculukBrad Pitt ve Liv Tyler’la Yıldızlara Doğru bir yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barbie The Barbie Greta Gerwig Noah Baumbach Margot Robbie

En Çok Okunan Trend Haberler

Yılbaşı çekilişinde 70 milyon kazanan talihli ortaya çıktı

Yılbaşı çekilişinde 70 milyon kazanan talihli ortaya çıktı

CHP'li vekil: Her şey güzel olacak dediği için...

CHP'li vekil: Her şey güzel olacak dediği için...

Savunma bakanı: Görevden çekiliyorum

Savunma bakanı: Görevden çekiliyorum

Dehşet anları! Böyle görüntülendi

Dehşet anları! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Super Size Me 2: Holy Chicken! nihayet vizyona çıkıyor

İki yıldır vizyona giremeyen filmin kaderi döndü

Brad Pitt ile Liv Tyler’ı buluşturan Ad Astra filminden yeni fragman

Brad Pitt ve Liv Tyler’la Yıldızlara Doğru bir yolculuk

Scarlett Johansson’dan isyana sert tepki

Güzel oyuncu ağız değiştirdi! Büyüyen isyana sert cevap

Keanu Reeves’ten evlilik açıklaması

Keanu Reeves: Onsuz, soyumuz tükenir, ölürüz

Marvel’ın Avengers kahramanları ne kadar kazandı?

Dudak uçuklatan rakamlar! İşte Yenilmezler’in kazançları

Rüştü Onur Atilla'nın sunduğu Gel Hemşerim, Show TV'de ne zaman başlayacak?

Güldür Güldür'ün sevilen isminden yeni proje!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.