Margot Robbie'nin bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

The Wolf Of Wall Street filmindeki performansıyla üne kavuşan Margot Robbie, henüz adı belli olmayan yeni filmi için sarı saçlarını siyaha boyattı. Yönetmen koltuğunda David O. Russell’ın oturduğu filmin çekimlerinden gelen karelerde Margot Robbie’yle birlikte Christian Bale ve John David Washington da görünüyor. Han'dan sonra o da geliyor! Hızlı ve Öfkeli 9’a dönen oyuncu...

Margot Robbie ve Christian Bale yeni film setinde

Yansıyan sahnede Margot Robbie yanındakilerden kaçmaya çalışıyor. Margot Robbie kaçmaya çalışırken, Bale ve Washington da onu tutarken görülüyor.

Hakkında fazla bilgi verilmeyen, sadece orijinal bir senaryodan çekildiği öğrenilen filmin kadrosunda üç oyuncunun yanı sıra Robert De Niro, Zoe Saldana, Rami Malek, Timothy Olyphant, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock ve Anya Taylor-Joy da rol alıyor.