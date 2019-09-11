Son dönemin popüler yıldızı Margot Robbie’li Tank Girl uyarlaması yönetmenini buldu. Alan Martin ve Jamie Hawlett tarafından yaratılan çizgi roman kahramanı Tank Girl'ün beyaz perde uyarlamasında yönetmen koltuğuna Miles Joris-Peyrafitte oturacak.

Martin Scorsese ve Quentin Tarantino gibi yönetmenlerle çalışan 2017 yılında boy gösterdiği Ben, Tonya ile ilk Oscar adaylığını kazanan güzel oyuncu Margot Robbie, Tank Girl ile çıtasını yükseltmeyi hedefliyor.

Robbie'nin kendi yapım şirketi LuckyChap Entertainment aracılığıyla yapımını üstleneceği filmin, henüz bir senaryosu yok. Robbie'nin rolü resmi olarak üstlenmesi, senaryoyu okuduktan sonra beğenip beğenmemesine bağlı olacak.

Çizgi romanın yaratıcılarından Alan Martin konu hakkında şu sözleri sarf etti: "Şimdi duyduğuma göre Margot Robbie'nin şirketi, yeni bir Tank Girl filmi yapmak için MGM'den hakları devraldı. Film birkaç ay geliştirme aşamasında olacak. Projeye ortak olan bu iki taraf da bize ulaşmadı. Tank Girl'ün orijinal yaratıcılarından herhangi bir bilgi alınacağından emin değiliz."

Tank Girl'ün hikayesi, evi bir tank olan ve aynı zamanda bu evi istediği her yere götürebilen bir kıza dayanıyordu. Tank Girl birçok görevi yerine getirmek üzere bir organizasyon için çalışıyordu. Ancak cinsel yönelimleri ve madde bağımlılığı nedeniyle organizasyon tarafından kovuldu. Tank Girl ilk defa, 1995 yılında beyaz perdeye uyarlanmıştı.



