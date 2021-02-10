Maria Bakalova turnayı gözünden vurdu

Judd Apatow imzalı Netflix komedisi The Bubble filminin oyuncu kadrosunu belirledi. Borat 2 filmindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Maria Bakalova, yeni Jumanji serisinden Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, Pedro Pascal, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Peter Serafinowicz ve David Duchovny gibi isimler filmde rol alıyor. Judd Apatow filmi “South Park” yazarı Pam Brady ile birlikte kaleme aldı.

Judd Apatow’un ilk Netflix filmi olan The Bubble, film çekimleri için bir otelde bulunan bir grup oyuncunun koronavirüs pandemisinin patlak vermesiyle başlarına geleni konu alıyor. The Bubble filminin prodüksiyon ve vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.



