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Maria Bakalova turnayı gözünden vurdu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 10.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Maria Bakalova turnayı gözünden vurdu

Maria Bakalova, Pedro Pascal ve Fred Armisen, Judd Apatow'un The Bubble adlı Netflix yapımı pandemi komedisinde başrolleri paylaşacak.

Judd Apatow imzalı Netflix komedisi The Bubble filminin oyuncu kadrosunu belirledi. Borat 2 filmindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Maria Bakalova, yeni Jumanji serisinden Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, Pedro Pascal, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Peter Serafinowicz ve David Duchovny gibi isimler filmde rol alıyor. Judd Apatow filmi “South Park” yazarı Pam Brady ile birlikte kaleme aldı.

Judd-Apatow.Photo-Credit-Mark-Seliger

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Judd Apatow’un ilk Netflix filmi olan The Bubble, film çekimleri için bir otelde bulunan bir grup oyuncunun koronavirüs pandemisinin patlak vermesiyle başlarına geleni konu alıyor. The Bubble filminin prodüksiyon ve vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

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