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Mariano'nun Galatasaray kariyeri

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.07.2020 14:06 | Son Güncelleme

Galatasaray'a veda eden Brezilyalı sağ bek Mariano, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 3 sezonda 2 Süper Lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası kazandı. Toplam 105 resmi maça çıkan Mariano 2 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Mariano'nun Galatasaray kariyeri

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Mariano ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımla son idmanına çıkan Mariano, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

34 yaşındaki futbolcu 17 Temmuz 2017 tarihinde İspanya'nın Sevilla takımdan 4 milyon Euro bonservisle ile transfer edilmişti.

Sarı-kırmızılı forma ile dalya heyecanı da yaşayan başarılı sağ bek, 100. maçını bu sezon Süper Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında çıktı.

TOPLAM 105 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray ile 3 sezonda toplam 105 resmi maça çıkan başarılı sağ bek, rakip fileleri 2 kez havalandırırken (Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir), 16 da asist yaptı. Mariano, iki Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir de TFF Süper Kupası olmak üzere toplam 4 kupa kazandı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray kariyerinde sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

Başarılı futbolcu, bu sezon 28 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 38 resmi maça çıktı.

Brezilyalı futbolcu kariyerinde Sevilla, Bordeaux, Fluminense, Ipatinga, Atletico Mineiro, Tombense, Cruzeiro ve Guarani FC takımlarında mücadele etti.

(İHA)

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