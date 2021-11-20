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Marilyn Manson 'kötü şöhretli' evini sattı

20.11.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce adı taciz iddialarıyla gündeme gelen müzisyen Marilyn Manson, 'kötü şöhretli' evini elden çıkardı. Manson'ın kurbanı olduğunu iddia edenlerden birinin 'taciz odası' diye nitelendirdiği odanın da bulunduğu evi kimin satın aldığı ise açıklanmadı.

Marilyn Manson 'kötü şöhretli' evini sattı

Gerçek adı "Brian Hugh Warner" olan müzisyen Marilyn Manson, oyuncu Esme Blanco'nun kendisine karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açtığı dönemde evini satışa çıkarmıştı.
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Manson, Hollywood Hills'te bulunan "kötü şöhretli" evini sattı. Manson'ın 1 milyon 750 bin dolara satışa çıkardığı malikanesi 1 milyon 853 bin dolara alıcı buldu. Evin yeni sahibi ise açıklanmadı.
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1926'da inşa edilen ve 2013'te Marilyn Manson'ın satın aldığı bu ev 2.711 metrekare büyüklüğünde. Manson'ın bahçeli malikanesinde üç yatak odası, üç banyo ve spor odası bulunuyor.

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'TACİZ ODASI' DİYE TANIMLAMIŞTI

ABD'de bazı yayın organlarına göre; bu ev, Manson'ı tacizle suçlayan genç şarkıcı Phoebe Bridgers'ın kötü anılarının bulunduğu ev. Henüz 19 yaşındayken hayranı olduğu Marilyn Manson'ı ziyaret eden Bridgers, bu evde tacize uğradığını belirtip, olayın meydana geldiği odayı da "taciz odası" olarak nitelendirilmişti.

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EVİ AYNI YIL SATIN ALMIŞTI

Marilyn Manson, bu evi 2013 yılında satın aldı. 1994 doğumlu Phoebe Bridgers, uğradığı tacizin 19 yaşındayken meydana geldiğini ileri sürmüştü.

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