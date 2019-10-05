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Mario Kart Tour ilk haftasında tam 90 milyon indirmeyi aştı

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TEKNOLOJİ  | 05.10.2019 13:26 | Son Güncelleme

Nintendo Switch ile Türkiye’de de yeniden popüler olan Nintendo, mobil oyun pazarında son 1-2 yıldır faaliyet göstermeye başlamıştı. Super Mario Run ile başlayan maceraya geçtiğimiz hafta Mario Kart Tour dahil olmuştu.

Mario Kart Tour ilk haftasında tam 90 milyon indirmeyi aştı

SNES döneminde başlayan Kart serisi Wii U ve Switch ile devam etmişti. Mobil oyuncular için de geliştirilen Mario Kart, tek elle kullanımı ile büyük beğeni toplamıştı.

Bugün ise oyunun rekor kıran indirme rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre oyun; 1 hafta içerisinde 90 milyondan fazla indirme sayısını geride bıraktı. Bu indirme rakamlarını 13.2 milyonunu Amerika, 10.7 milyonunu Brezilya ve 5.8 milyonunu Meksika oluşturuyor.

Oyunun çıkışında ise Nintendo tam 12.7 milyon dolar gelir elde etmiş. Nintendo, Fire Emblem Heroes ile 28.2 milyon dolar Super Mario Run ile ise 16.1 milyon dolar gelir elde etmişti. Bu kadar kısa sürede Mario Kart’ın elde ettiği gelir muhtemelen Fire Emblem Heroes’u kısa süre içerisinde aşacaktır.

Nintendo’nun elde etmiş olduğu gelirin 9.6 milyon doları iOS kullanıcılarına ait. Androidciler ise oyuna sadece 3.1 milyon dolar para harcayabilmiş. Son olarak Nintendo’nun yine en büyük geliri Amerika’dan elde ettiğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Nintendo Switch Mario Kart Tour

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