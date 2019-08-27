SPOR

Marius Sumudica: Daha çok taraftara ihtiyacımız var

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.08.2019 07:42 | Son Güncelleme

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marıus Sumudica, 4-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maçı kazandığımız için sevinçliyim. Daha çok destek için daha çok taraftara ihtiyacımız var" dedi.

Marius Sumudica: Daha çok taraftara ihtiyacımız var

Süper Lig'in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ev sahibi Gazişehir Gaziantep'in 4-1 üstünlüğü sonrasında açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marıus Sumudica, maçın ilk yarı ve ikinci yarısında oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirtti.

Sumudica, "İstanbul'da oynadığımız Fenerbahçe maçından sonra bugünkü 3 puan beni çok mutlu etti. Maçı 90 dakika boyunca kontrol ettiğimizi düşünüyorum. 4 gol attık bugün. Daha çok da kaçırdık. Ben taraftarlarımızı da anlayabiliyorum ama taraftarlarımızdan da bizim takımı anlamalarını istiyorum. 3-4 binden daha fazla taraftar bekliyorum. Kulübün tarihindeki ilk süper lig maçı. Kulübün taraftara ihtiyacı var. Bu şehrin süper ligdeki tek takımı Gazişehir. Maçtan önce maçı kazanacağımızın garantisini verseydik, ne düşünürlerdi. Futbola ben 7 yaşında başladım. İyi takımlarda oynadığımı düşünüyorum ve 17 yıldır da hocalık yapıyorum. Takım 9 kişi kalmış, takımımızda 3-0 önde. Maçı kazandıklarını düşündüler. Ben 90 dakika boyunca daha çok gol atmalarını istedim. 3 puanı kazandık. Taraftarlarımız destek vermeli. Oynadığımız oyundan memnunum" diye konuştu.

PARTNER O bir kamuflaj ustası O bir kamuflaj ustası
'Utanç verici bir mağlubiyet''Utanç verici bir mağlubiyet'
Gazişehir'e Ganalı kanatGazişehir'e Ganalı kanat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Gaziantep Marius Sumudica Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Fransa'ya bir Türk yıldız daha

Fransa'ya bir Türk yıldız daha

Gazişehir evinde Gençler'i dağıttı

Gazişehir evinde Gençler'i dağıttı

Fenerbahçe için bomba iddia

Fenerbahçe için bomba iddia

Barcelona'dan Betis'te özür tweeti

Barcelona'dan Betis'te özür tweeti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sumudica'dan transfer sözleri

Sumudica'dan transfer sözleri

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gazişehir Gaziantep'e Rus kaleci

Gazişehir Gaziantep'e Rus kaleci

Ünlü golcü Süper Lig'e geliyor

Ünlü golcü Süper Lig'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marius Sumudica: Daha çok taraftara ihtiyacımız var

'Daha çok taraftara ihtiyacımız var'

Marius Sumudica: Utanç verici bir mağlubiyet

'Utanç verici bir mağlubiyet'

Patrick Twumasi, Gazişehir Gaziantep'te

Gazişehir'e Ganalı kanat

Marius Sumudica: F.Bahçe'ye kaybedeceğimizi düşünenleri burada bırakacağım

Sumudica'dan F.Bahçe'ye gözdağı!

Gazişehir Gaziantep, Olarenwaju Kayode'yi kiraladı

Shakhtar'dan Gazişehir'e geldi

Raman Chibsah, Gazişehir Gaziantep'te

Gazişehir'e Ganalı orta saha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.