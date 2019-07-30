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Mark Hamill Star Wars deneme çekimini paylaştı

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SİNEMA TV  | 30.07.2019 18:00 | Son Güncelleme

Star Wars serisinde Luke Skywalker karakterini canlandıran Mark Hamill, Star Wars için ilk defa kamera karşısına geçtiği ekran testini paylaştı.

Mark Hamill Star Wars deneme çekimini paylaştı

Milyonlarca hayranı olan Star Wars serisinde Luke Skywalker karakterine hayat veren Mark Hamill, seri için ilk defa kamera karşısına geçtiği ekran test videosunu paylaştı. Videoda Mark Hamill ve Han Solo rolündeki Harrison Ford da yer alıyor. Kendi Twitter hesabından paylaştığı bu video çok kısa sürede onbinlerce beğeni topladı.

İki dakikalık klipte genç Hamill ve Ford’un filmde Alderaan’ın yıkılışı hakkında konuştukları sahne yer alıyor. Film tarihine kazınan kostümlerinden ziyade iki oyuncuyu da gündelik kıyafetlerle izliyoruz. Klibin tam olarak ne zaman kaydedildiği belirsiz kalsa da senaryosunu okudukları “Star Wars: A New Hope”’un 25 Mayıs 1977’de çıktığını biliyoruz.

Hamill, kendisinin ve Ford’un ekran testinden önce senaryoyu okumadıklarını, hatta ekran başına geçmeden önce birbirlerini tanımadıklarını belirtti. İşte o ekran testi...


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Anahtar Kelimeler:
Star Wars Luke Skywalker mark hamill Harrison Ford

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