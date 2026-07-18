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Markası değil üzerindeki koda dikkat! Meğer düşündüğünüzden daha önemliymiş

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi, kahvaltıların baş tacı yumurta hakkında bilmeniz gereken çok kritik bir detay var. Markete veya pazara gittiğinizde yumurta paketinin içini açıp sadece kırık olup olmadığına bakıyorsanız, büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Yumurtaların üzerinde yer alan o gizemli damgalar, aslında ne yediğinizi gösteren birer kimlik kartı niteliğinde. Özellikle en başta yazan 0, 1, 2, 3 rakamlar sağlığımız konusunda çok şey anlatıyor.

Markası değil üzerindeki koda dikkat! Meğer düşündüğünüzden daha önemliymiş
Çiğdem Berfin Sevinç

Yumurtanın kabuğundaki kodun en başındaki o tek haneli rakam, tavuğun nasıl bir ortamda büyüdüğünü ve beslendiğini doğrudan anlatıyor.

0 - Organik Yumurtanın Şifresi: Eğer kod "0" ile başlıyorsa, en şanslı gruptasınız demektir. Bu rakam, tavuğun tamamen organik yemlerle beslendiğini, hiçbir hormona veya sentetik ilaca maruz kalmadığını simgeler. Doğallık arayanların ilk tercihi olmalıdır.

Markası değil üzerindeki koda dikkat! Meğer düşündüğünüzden daha önemliymiş 1

1 - Gezen Tavuk (Serbest Dolaşan): Kodun başında "1" görüyorsanız, bu yumurta gün boyu açık havada, çimlerin üzerinde özgürce dolaşan gezen tavuklara aittir. Doğal ortama yakın bir üretim modelidir. Ancak bu tavukların organik yemlerle beslenmesi zorunlu değildir.

2 - Kümeste Kafessiz Yaşam: Bu kod, tavukların kafes içinde hapsedilmediğini ancak dışarıya da çıkamadığını gösterir. Kapalı bir kümes içinde, zemin üzerinde serbestçe hareket eden tavuklardan elde edilir.

3 - Kafes Tavuğu Yumurtası: Kod "3" ile başlıyorsa, bu endüstriyel üretimin en yaygın halidir. Tavukların kafes sistemlerinde, oldukça kısıtlı alanlarda yetiştirildiğini gösterir. Genellikle fiyat olarak en uygun olan gruptur.

Markası değil üzerindeki koda dikkat! Meğer düşündüğünüzden daha önemliymiş 2

SADECE RAKAM DEĞİL, MEMLEKETİ DE BELLİ

Rakamdan hemen sonra gelen harf ve sayılar ise yumurtanın izlenebilirliğini sağlıyor. Örneğin kodun devamındaki "TR" ibaresi yumurtanın Türkiye'de üretildiğini belgelerken, hemen arkasındaki iki haneli sayı (Örneğin İstanbul için 34, Ankara için 06) hangi şehirdeki çiftlikten sofranıza geldiğini açıkça ilan ediyor.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT

Uzmanlar, bilinçli bir tüketim için sadece yumurtanın büyüklüğüne (M, L, XL) değil, üzerindeki bu kodların silinmemiş ve okunabilir olmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bir sonraki market alışverişinizde kutuyu açın, o damgayı kontrol edin ve ne yediğinizden emin olun

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Anahtar Kelimeler:
yumurta tavuk kafes
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