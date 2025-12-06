YEMEK

'Dünyanın en iyi 100 mutfağı' açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada?

Dünyanın en geniş gastronomi platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmelerine dayanarak hazırladığı 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' listesini yayımladı. 2025/26 dönemine ait güncel liste, dünya lezzetleri arasındaki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi. Detaylar haberimizde...

Sedef Karatay

Dünyanın en kapsamlı gastronomi platformlarından TasteAtlas, milyonlara ulaşan kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle belirlenen 2025/26 "Dünyanın En İyi 100 Mutfağı" listesini açıkladı. 16 bini aşkın yemek ve yüz binlerce değerlendirmeyle hazırlanan sıralama, bu yıl mutfaklar arasındaki rekabeti yeniden şekillendirirken İtalya zirveye yerleşti; Türk mutfağı ise güçlü yükselişini sürdürerek dünyanın en iyi 7. mutfağı olmayı başardı.

İTALYA ZİRVEYE YERLEŞTİ

16 binin üzerinde yemek için yapılan toplam 590 binden fazla değerlendirme sonucunda listenin zirvesinde bu yıl 4.64 puanla İtalya yer aldı.

Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? 1

Ülkenin öne çıkan lezzetleri arasında: Napoliten pizza (4.8), Tartufo bianco d'Alba (4.8), Parmigiano Reggiano (4.7) ve San Daniele jambonu (4.7) bulunuyor.

YUNANİSTAN BİR BASAMAK GERİLEDİ

Geçen yılın lideri Yunanistan, bu yıl 4.60 puanla ikinci sıraya yerleşti. Ülkenin en yüksek puanı alan ürünleri arasında Lakonia Finiki zeytinyağı (4.8), Ege fıstığı (4.7), Santorini Fava (4.7) ve Kontosouvli (4.7) öne çıktı.

Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? 2

PERU İLK ÜÇTEKİ YERİNİ KORUDU

Latin Amerika mutfakları arasında güçlü bir konuma sahip olan Peru, 4.54 puanla üçüncülüğe yerleşerek gastronomik çeşitliliğini bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? 3

TÜRK MUTFAĞI 7. SIRADA

Türkiye, geleneksel yemekleri ve yerel ürünlerinin aldığı yüksek puanlarla bu yıl da listenin üst sıralarında kalmayı başardı. 4.49 puanla dünyanın en iyi 7. mutfağı olarak gösterilen Türkiye, geçen yıllardaki istikrarlı başarısını sürdürdü.

Türkiye için önerilen en yüksek puanlı lezzetler ise şöyle:

  • Kahvaltı: 4.7

Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? 4

  • Antep fıstığı: 4.7

Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? 5

  • Piliç Topkapı: 4.7
  • Tombik Döner: 4.6

Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? 6

  • Kalamar Tava: 4.6

Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? 7

LİSTE GÜNCELLENDİ: DÜNYA MUTFAĞI SIRALAMASI YENİDEN ŞEKİLLENDİ

2025/26 dünya mutfakları sıralaması, hem geleneksel tatların hem de yerel ürünlerin değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Yeni verilerle güncellenen liste, gastronomi meraklılarına dünya çapında keşfedilecek lezzetler için güçlü bir rehber niteliği taşıyor.

