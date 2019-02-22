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Markete giren soyguncu kasiyeri ateşe verdi

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

ABD'de yaşanan olayda markete giren soyguncu, kasiyeri yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Markete giren soyguncu, kasiyeri bağlayıp, ateşe verdi. Bağlarından kurtulan adam alevleri söndürdü.

ABD'de yaşanan korkunç olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
abd market soygun

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