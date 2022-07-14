Marketin ortasında striptiz yapmaya başladı! Görüntünün odak noktası o değil bir başkasıydı

Bir yetişkin içerik üretici olan 18 yaşındaki model Natalie Reynolds, bir marketin koridorunda soyunmaya başladığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı. Gönderisiyle büyük ilgi toplayan genç kadın, olaydan sonra marketten kovulduğunu iddia etti.

MARKETİN KORİDORUNDA YÜRÜDÜ

Görüntülerde göğüs dekoltesini vurgulayan ve vücudunu saran dar pembe bir tulum giymiş Natalie, tahrik edici bir şekilde kameraya bakarken, kıyafetinin askılarını yavaş yavaş gevşeterek tuvalet kağıdı koridorunda yürümeye başlıyor.

İLGİYLE İZLEDİ

Tüm bunlar olurken, arka planda çalışmakta olan bir mağaza personelinin ise durup ilgiyle genç modelin yaptıklarını izlediği görülüyor.

MAĞAZADAN KOVULDU

Her ne kadar mağazadaki insanların bu durumundan çok etkilenmediği iddia edilse de, Natalie gönderisini paylaşırken yaptığı açıklamada bu anların ardından mağazadan kovulduğunu söyledi.

ODAK O DEĞİLDİ

Tiktok'da milyonlarca takipçisi olan Natalie, paylaştığı video ile 9,9 milyon izlenmeye ulaştı. Yorum yapan takipçilerin çoğu, Natalie'den çok mağaza personelinin ifadelerine odaklandı.



