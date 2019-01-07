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Markette eşekli ücretli poşet protestosuna 4 bin 545 lira ceza

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 07.01.2019 22:11 | Son Güncelleme

Niğde Valiliğince ‘Poşete para vermemek için markete eşekle geldi’ haberleri üzerine yapılan incelemede söz konusu kişinin market müdürü olduğu ortaya çıktı. Valilik, markete 4 bin 545 lira para cezası kesti.

Markette eşekli ücretli poşet protestosuna 4 bin 545 lira ceza

Niğde’de bir markette ücretli poşeti protesto etmek için markete eşekle geldiği basında yer alan kişinin iş yeri müdürü H.G. olduğu tespit edildi. Ayrıca market sahibi H.Ö.‘nün Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik poşet üretimi yapan şirketin de ortağı olduğu iddia edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Valiliğin yaptığı incelemeler neticesinde gerçek ortaya çıkarken, markete 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden 4 bin 545 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Market müdürü hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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