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Mahallenin içinden geçip saniyede 120 litre akıyor! 'Mübarek su' deyip içiyorlar

Trabzon’un Çaykara ilçesinin Çamlıbel Mahallesi’nde 300 yılı aşkın süredir kesintisiz akan doğal kaynak suyu, yazın soğuk kışın ise ılık olmasıyla dikkati çekiyor. Saniyede 120 litre akan su, mahallenin içme suyunun yanı sıra bahçelerde sulama ihtiyacını da karşılıyor. Mahalle Muhtarı Abdullah Kulaç, “Buradan gönül rahatlığıyla su içebilirsiniz. Dünyada su kıtlığının konuşulduğu bir dönemde bu inanılmaz bir kaynak” dedi.

Mahallenin içinden geçip saniyede 120 litre akıyor! 'Mübarek su' deyip içiyorlar

İlçenin Çamlıbel Mahallesi’nde sarp dağların arasından 20 metreden dökülüp, 4 mevsim aynı debiyle akan Çamlıbel Irmağı, bölgenin en önemli doğal zenginlikleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 500 metrelik yatağı boyunca mahalle içinden geçen kaynak suyu, oluşturduğu şelale ve çevresindeki bitki örtüsüyle seyirlik manzaralar oluşturuyor. 300 yılı aşkın süredir kesintisiz akan doğal kaynak suyu, yazın soğuk kışın ise ılık olmasıyla dikkati çekiyor. Resmi analizlerle içilebilirliği belgelenen, saniyede 120 litre akan su, mahallenin içme suyunun yanı sıra bahçelerde sulama ihtiyacını da karşılıyor.

Mahallenin içinden geçip saniyede 120 litre akıyor! Mübarek su deyip içiyorlar 1

‘GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SU İÇİLEBİLİR’

Çamlıbel Mahalle Muhtarı Abdullah Kulaç, doğal kaynak suyunun mahallenin varoluşundaki önemini anlatarak, “Irmağımız yıllardır bu şekilde akar. Mahallemizin şekillenmesinde ve oluşmasında baş unsurdur. Tamamen kaynak suyudur ve yaklaşık 20 metre yukarıdan dağ içerisinden çıkıp aşağıya akar. Yıl boyunca bu şekilde akar. Yıllık ortalama debisi yaklaşık 120 litre/saniyedir. Irmağın her yerinden gönül rahatlığıyla su içebilirsiniz. Böyle bir doğal kaynaktır. İl ve ilçe tarım müdürlüğü tarafından tüm tahlilleri yapılmıştır. Belgeleri de elimizdedir. Yıllardır mahallemizde içme suyu olarak kullanılır. 500 metrelik bir yatak boyu vardır. Bu 500 metrelik alanda köyümüzün içerisinden geçer ve bu alanda hoş bir görüntü oluşur. Dünyada su kıtlığının olduğu bir zamanda inanılmaz bir kaynak. Gelip, görüp içilmesi gereken bir doğal kaynak suyu olduğunu düşünüyoruz. Bilinen kayıtlara göre 300 yıldır akan bir kaynak suyu. Köyün varoluşu bu suyun etrafında şekillenmiş. 3 tane de su değirmenimiz var. Yaz kış yanı debide akan kaynak suyudur. Bu bir doğa harikası, suyun tadı da bunu kanıtlar vaziyette. Gezilip görülmesini isteriz. Tabii ki bu doğallıkta kalmasını da istiyoruz. İnsanlarımız gelsin görsün, bu güzelliği birlikte paylaşalım” dedi.

Mahallenin içinden geçip saniyede 120 litre akıyor! Mübarek su deyip içiyorlar 2

‘YAZIN SOĞUK KIŞIN SICAK AKAR’

Mahallelilerden Mehmet Çolak (70), suyun yazın soğuk kışın da ılık aktığını ifade ederek, “Doğduğumuzdan beri o sudan içiyoruz. Ormandaki kaynaktan çıkan bir sudur. Kışın sıcak, yazın soğuk akar. Özelliği de budur. Çok yüksek bir mesafeden aşağıya da akmaz. 70 yaşındayım, doğduğumdan beri içerim. Bizim hayat kaynağımız bu sudur” diye konuştu.

Mahallenin içinden geçip saniyede 120 litre akıyor! Mübarek su deyip içiyorlar 3

'MÜBAREK BİR SUDUR'

Mahallede yaşayan Hediye Çolak (105), doğal kaynaktan yılda bir kez süt aktığına inanıldığını anlatarak, “Ben doğdum doğalı oradaki ırmak başından su çıkar. Dünya kuruldu kurulalı o su oradan çıkar. Kışın sıcak akar, yazın da buz gibidir. Mübarek bir sudur; yılda bir kez süt aktığını söylerler” diye konuştu.

Mahallenin içinden geçip saniyede 120 litre akıyor! Mübarek su deyip içiyorlar 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal afet Kaynakçı Trabzon su
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