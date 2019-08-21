Markette kadınların etek altı görüntülerini çekerken yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla marketlerde kadınların görüntülerini çektiği iddiasıyla gözaltına alınan apartman görevlisi A.Ç. (36), mahkemece tutuklandı.

Olay, Çorlu'ya bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman görevlisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası A.Ç., iddiaya göre, ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla gittiği markette kadınların gizlice görüntülerini çekti.

AYAK HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Bu sırada markette bulunan kadın, arkasındaki A.Ç.'nin ayak hareketlerinden şüphelenerek, durumu çalışanlara bildirdi.

GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ

İhbar üzerine markete gelen polisler, A.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. A.Ç.'nin yapılan üst aramasında, ayakkabısına yerleştirdiği gizli kamera düzeneği ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA KADININ GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

A.Ç.'nin cep telefonunda ise gizlice çekilmiş çok sayıda kadının görüntüleri bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

(DHA)

