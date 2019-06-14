Mynet Trend

Markette korkunç anlar! Reyon görevlisi hayatını kaybetti

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobili ile markete camdan giren sürücünün çarptığı reyon görevlisi hayatını kaybetti.

Markette korkunç anlar! Reyon görevlisi hayatını kaybetti

İddiaya göre, Mudanya ilçesi Tepedevrent mevkii Göynüklü Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yapan 70 yaşlarındaki kadın sürücü, 16 MEC 56 plakalı otomobiline binerek park yerinden ayrılmak istedi.

VİTESLERİ KARIŞTIRDI

Vitesleri karıştırınca aracın kontrolünü kaybeden yaşlı kadın otomobiliyle birlikte marketin camından içeriye girip çalışan reyon görevlisi 44 yaşındaki Güler Gamze Bozkırlı'yı ezdi.

1

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 ÇOCUK ANNESİYDİ

2

Evli ve 2 çocuk annesi reyon görevlisi kadının ölümü ailesi ve çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu.

Olayla ilgili tahkikat başlatan ekipler sürücü yaşlı kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Büyükada'da şoke eden görüntü! Gemiden mi düştü?Büyükada'da şoke eden görüntü! Gemiden mi düştü?
Trans bireyi arabasına aldı, hayatının şokunu yaşadıTrans bireyi arabasına aldı, hayatının şokunu yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa market reyon görevlisi otomobil kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Servisçilerden İBB önünde "tahdit kararı" kutlaması

Servisçilerden İBB önünde "tahdit kararı" kutlaması

Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine kadar devam edecek

Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine kadar devam edecek

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cübbeli Ahmet: Bazı ilahiyatçılara kapak olsun!

Cübbeli Ahmet: Bazı ilahiyatçılara kapak olsun!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Okuyucu Yorumları 3 yorum
70 yaşinda kadin surucu...! ya Allah rızası için bu kadinlara ehliyet verip arac surmelerine izin vermeyin.. daha üç gün once bi bayan beni biçecekti gozümün içine baka baka üzerime geldi ben dureksiyonu kırmasam sol orta kapidab girecek bana.. Nolur bu bayanları trafiğe almayin.. yazik günah deilmi o reyonda calisana..
yaşlılara ehliyet verilmesin
yazık olmuş allah rahmet etsin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusufeli ilçesi 7'nci kez taşınıyor!

Yusufeli ilçesi 7'nci kez taşınıyor!

Artık bu numaradan şikayet edebilirsiniz! İşte RTÜK'ün yeni numarası

BTK'den RTÜK'e "şikayet" için numara tahsisi

Büyükada sahilindeki ölü at şoke etti! Gemiden mi düştü?

Büyükada'da şoke eden görüntü! Gemiden mi düştü?

Yardım isteyen trans bireyi arabasına aldı, hayatının şokunu yaşadı

Trans bireyi arabasına aldı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

Meteoroloji'den birçok bölge için kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine kadar devam edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.