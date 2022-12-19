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Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

19.12.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Marmara Denizi’nde oluşan poyraz fırtınası sebebiyle denizde uluslararası yük ticareti yapan birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

Balıkçı tekneleri de fırtına nedeniyle denize açılamıyor.
Meteoroloji’den yapılan fırtına uyarılarından sonra Marmara Denizi’nin kıyılarında poyraz etkili oldu. Poyraz fırtınası sebebiyle denizde bulunan uluslararası yük ticareti yapan birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına demirleyerek fırtınanın geçmesini bekledi

Fırtınadan dolayı balıkçı tekneleri de Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı barınağında rıhtıma bağlayarak denize açılamadı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Balıkçı Anıl Can Pehlivanoğlu, 2 gündür poyrazın etkili olduğunu ifade ederek, “Yarına kadar poyrazın etkili olması bekleniyor. Hava muhalefetinden sonra oluşan sert poyrazlardan dolayı denize çıkamıyoruz. İnşallah havalar düzeldiğinde karides avına devam edeceğiz inşallah. Yaklaşık 2 günden beridir poyraz esiyor. Bu süreçte ağ tamirlerimizi yapıyoruz. Ağlarımızı onarıyoruz. Teknemizin ne eksiği varsa onu tamamlamaya çalışıyoruz” dedi. Poyaz fırtınası etkisini sürdürüyor.

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