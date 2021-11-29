Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker Tekirdağ sahiline demirledi.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.
Bu arada şiddetli rüzgar sahilde bulunan bazı işletmelerin şemsiyelerini devirdi.
Kentte balıkçılık yapan Hüseyin Oğuz, AA muhabirine, hava normale dönene kadar balıkçıların denize açılmayacağı söyledi.
Balıkçı Önder Dedeler de şiddetli rüzgarın 2 gün boyunca etkili olacağını, hava sakinleşene kadar limanda ağ tamiri yapacaklarını belirtti.
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