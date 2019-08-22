Marmaray'da 63 yaşındaki yaşlı adam darp edildi iddiası

21 Temmuz’da saat 16.30 sıralarında yaşanan olay adliyeye taşındı. Maltepe’de kardeşiyle birlikte yaşayan 63 yaşındaki görme engelli Süleyman Dinçgör, evine gitmek için Gebze istasyonundan Marmaray’a bindi. Tren ikinci durağa gittiği sırada tanımadığı bir erkek Dinçgör’ün yanına gelerek, birden 'Seni bu trenden’ atarım lan' dedi ve göğsüne avuç içiyle sert bir şekilde vurdu. Kısa süreli baygınlık geçiren Dinçgör, yere yığıldı. Yumruk atan kişi ise kaçarak uzaklaştı. Tren durağa gelince Dinçgör, durumu güvenlik görevlilerine anlattı. Bunun üzerine tren 20 dakika bekletildi. Yumruk atan kişi ise bulunamadı. Avukatı Turgay Özcan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Dinçgör, kendisine saldıran kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.

“BANA VURUR VURMAZ OK GİBİ FIRLAYIP KAÇMIŞ"



İki gün boyunca nefes almakta güçlük çektiğini ve ölümden döndüğünü belirten Dinçgör, o anları şöyle anlattı:

“Olay saniyeler içinde oldu. Göğsüme şiddetli şekilde avuç içiyle vurdu herhalde çünkü yumruk olsa iz olurdu. Öldürme maksadıyla vurdu. Ben orada yığıldım kaldım. Vuruşu profesyonel şekilde tam kalbime geldi. Kalbim sıkışmaya başladı ve kendi kendime ‘Ölüyorum herhalde’ dedim. Güvenlik görevlilerine durumu anlattım. Bana kimin vurduğunu sordular. Ben de ‘Vuranı görmedim, benim gözlerim görmüyor ki’ dedim. Tanık var mı diye diğer yolculara sordular. Yolcuların dediklerine göre adam bana vurur vurmaz ok gibi fırlayıp kaçmış"