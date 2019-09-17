Marmaris'e yaban domuzları indi

Çok sayıda otelin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'ne dün gece, ormanlık alanda 2 yetişkin yaban domuzu indi. Aç kaldıkları için yiyecek aradıkları değerlendirilen domuzları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde çöplerin çevresinde yiyecek ararken görülen domuzlar, vatandaşı fark edince, ürküp, ormanlık bölgeye doğru kaçıyor. Görüntüler, sosyal medyadan "Yiyecek bulamadıkları için ilçe merkezine iniyor. Ormanlık alanlara yem serpin, yiyecek bırakın. İnsanlara saldırmıyorlar. Kışın çok görürüz" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: DHA

