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Marmaris'te dehşete düşüren görüntü! Teker teker katlettiler!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.10.2019 00:03 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesi kırsalında boş bir arazide 4 at silahla vurulmuş halde bulundu. 3 at telef olurken, 1 at ise yaralandı.

Olay, ilçeye 25 kilometre mesafedeki Değirmanyanı Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş bir arazide 3 atın cansız halde yattığını görünce belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

3 AT TELEF OLDU

Veteriner hekimlerin yaptığı kontrolde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulan 3 atın telef olduğu belirlendi. 50 metre mesafedeki dördüncü bir at ise yaralı vaziyette bulundu.

Yaralı hayvan veteriner hekim kontrolünde tedavi altına alındı. Vurulan 4 atın sahipli mi yoksa yaban atı mı olduğu jandarma tarafından araştırılıyor.

Öte yandan, olayın duyulmasının ardından ilçedeki hayvanseverler yaşanan katliama tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris at

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