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Marmaris'te sıcaktan bunalanlar plaj ve su parklarına akın etti

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 23.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

Marmaris'te yüksek nem ile etkisini daha fazla gösteren sıcak havadan bunalanlar, plajları, havuz başlarını ve su parklarını doldurdu.

Marmaris'te sıcaktan bunalanlar plaj ve su parklarına akın etti

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Marmaris ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü.

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Yüksek nem nedeniyle sıcak havanın iyiden iyiye hissedildiği ilçede, sabahın ilk saatlerinden itibaren Atatürk Caddesi'nden 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi boyunca uzanan sahil şeridindeki mavi bayraklı plajlar doldu.

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Kimi turistler şezlonglara uzanıp güneşlenerek dinlenirken, kimileri de çocukları ile denizde yüzüp, suda çeşitli oyunlar oynadı.

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Bazıları şezlonglarını denize çekerek denizden gelen esintiyle serinliği bir kat daha artırmaya çalıştı. Otellerin havuz başları ve su parklarında da plajları aratmayan kalabalıklar yaşandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Tatil

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