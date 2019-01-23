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Mars Cinema Group ile yapımcıların buluşması ertelendi

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SİNEMA TV  | 23.01.2019 08:46 | Son Güncelleme

Mars Cinema Group, yapımcılarla olan toplantıyı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilmesi sonrasına erteledi.

Mars Cinema Group ile yapımcıların buluşması ertelendi

Mars Cinema Group, yapımcılarla aralarındaki sorunu çözmek için talep ettiği toplantıyı erteledi.

Mars Cinema Group, aralarında BKM, Çamaşırhane Film, CMYLZ Fikir Sanat ve Boyut Film’in de olduğu yapım şirketleriyle ‘bilet payı’ ve ‘kampanyalı bilet uygulaması’ nedeniyle anlaşmazlık yaşamıştı.

Kampanyalı bilet uygulamasını düzenleyen Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’dan geçmesinden sonra Mars Cinema Group, yapımcılardan bir toplantı talep etmişti.

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Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre; Çarşamba günü (yarın) gerçekleştirilecek toplantıyı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilmesi sonrasına erteledi.

Yapımcılar, salı akşam saatlerinde aranarak söz konusu toplantının önümüzdeki günlere ertelendiği konusunda bilgilendirildi.

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Mars Cinema Group film yapımcıları Sinema krizi Sinema Yasası

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