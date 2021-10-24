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Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı canlı izle! Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı hangi kanalda?

24.10.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverlerin heyecanla beklediği, canlı yayınlanacak olan Marsilya-PSG maçı Velodrome'da gerçekleşecek. Söz konusu maçı yöneten isim Benoit Bastien olacak. Marsilya-PSG maçının nereden canlı izleneceği merak konusu oldu. Marsilya- Galatasaray maçında sonuç 0-0 berabere sona ermişti. Fransız ekibi, Galatasaray ve Lazio'nun ardından E Grubu'nda 3. sırada yer alıyor. İşte detaylar...

Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı canlı izle! Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı hangi kanalda?

Marsilya-PSG maçı için geri sayım başladı. Söz konusu maç bugün (24 Ekim 2021 Pazar) oynanacak. Maç, futbolseverler için canlı yayınlanacak. PSG Ligue 1'de fırtına gibi esti. 11. hafta maçında Marsilya'ya konuk olarak performansını sürdürmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

MARSİLYA-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu akşam gerçekleştirilecek Marsilya-PSG maçı TSİ 21.45'te başlayacak. Paris Saint-Germain 27 puanla liderlik konumunda yer alıyor. Marsilya ise 17 puanla 3. sırada.

MARSİLYA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya-PSG maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı canlı izle! Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Lopez, Rongier, Saliba, Calte-Car, Peres, Guendouzi, Kamara, Payet, Lirola, Cengiz Ünder, Milik

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimbempe, Mendes, Gueye, Verratti, Herrera, Draxler, Mbappe, Messi

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