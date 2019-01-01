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Martıların balık kapma mücadelesi

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İLGİNÇ HABERLER  | 01.01.2019 11:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Balık Hali’nde esnaflar en sadık dostları olan martıları her gün kilolarca balıkla doyuruyor.

Bandırma Su Ürünleri Hali’nde balıkçılar sabahın erken saatlerinden itibaren gelen balıkları buz gibi suda tezgahlarına dizmeye çalışırken, bir yandan da en sadık dostları olan martıları unutmuyorlar. Sabah saatlerinde artık balıkları yemek için balık halinin üzerinde sürüler halinde uçmaya başlayan martılar, yiyecekleri bir kaç balık için saatlerce bekliyor. Balıkçıların ezik balıkları atmaya başlamasıyla hem birbirlerine, hem de sokak köpeklerine balıkları kaptırmamak için mücadele eden martıların mücadelesi başlamış oluyor. Araya giren sokak köpeklerinin de artık balıkları kapmak istemesi martıları ürkütse de, araya yine sadık dostları balıkçılar girerek köpekleri oradan uzaklaştırarak, martıları yiyecekleri ile baş başa bırakıyor.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
balık martı Balıkesir

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